Динамо летом усилит состав молодой звездой из Европы

Антон Царенко празднует гол. Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", рассказал о своем опыте выступлений в аренде за польскую "Лехию". Молодой игрок назвал новую цель, которая связана с украинским футболом.

Царенко надеется вернуться в киевский клуб, чтобы побороться за место в составе, сообщает "Украинский футбол".

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По мнению воспитанника "Динамо", аренда в "Лехии" помогла ему почувствовать уверенность во взрослом футболе. Антон Царенко отметил, что чемпионат Польши отличается высокой конкуренцией и непредсказуемостью, а каждая команда способна как побеждать, так и уступать.

Максим Хлань (слева), Богдан Вьюнник и Антон Царенко в составе "Лехии". Фото: instagram.com/_tsarenko_10/

Возвращение в "Динамо"

Полузащитник подчеркнул, что польская футбольная система выгодно отличается от украинской благодаря развитой инфраструктуре и фантастической атмосфере на стадионах. По словам 20-летнего игрока, за последние годы Польша значительно продвинулась в строительстве арен, академий и тренировочных баз. Царенко также отметил, что в Украине в нынешних условиях это сложно реализовать, учитывая войну.

"Если "Динамо" будет рассчитывать на меня, то я готов вернуться и конкурировать за место в составе", — заявил Царенко, говоря о своем желании вернуться в киевский клуб после окончания арендного соглашения.

Футболист добавил, что в данный момент полностью сосредоточен на оставшихся матчах сезона и планирует обсудить будущее с руководством "Динамо" по его завершении. Царенко подчеркнул, что хочет иметь стабильную игровую практику и продолжать развиваться в команде, где ему будут доверять.

В сезоне 2024/2025 Антон Царенко сыграл за "Лехию" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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