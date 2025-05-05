Украинская баскетболистка объяснила, почему хочет вернуться в Бердянск

Дарья Бирюк во время тренировки. Фото: instagram.com/biriyykkk_/

Украинская баскетболистка Дарья Бирюк уже считается одной из самых перспективных спортсменок своего поколения. В 18 лет она выступает в США, где баскетбол — часть культурной ДНК страны, и уже вошла в топ-100 лучших школьных игроков.

Несмотря на успехи за океаном, спортсменка признается: ее сердце по-прежнему в родном Бердянске, сообщает kp.ua.

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История Дарьи Бирюк напоминает сказку. Она начинала путь в Бердянске, где еще в школьном турнире установила рекорд, набрав 70 очков за игру. С тех пор карьера развивалась стремительно: переезд в Киев, вызов в молодежную сборную Украины, а затем и приглашение в США. В 2025 году Дарья второй год подряд приняла участие в престижном матче Nike Hoop Summit, представляя сборную мира.

Дарья Бирюк на площадке. Фото: instagram.com/biriyykkk_/

По мнению Бирюк, баскетбол в США сильно отличается от украинского: больше контакта, выше темп игры и другой менталитет тренеров. Однако девушка отмечает, что баскетбол понятен в любой стране, и поэтому адаптироваться было не так сложно. Украинская баскетболистка уверена, что опыт за границей помогает ей расти как спортсменке и человеку.

Почему Бирюк мечтает вернуться домой

Дарья признает, что несмотря на мечту играть в США, она скучает по Бердянску. Родной город, который сейчас находится под оккупацией, остается для нее местом силы, где живут близкие и друзья.

"Бердянск — это город, в котором я хотела бы жить всю жизнь. Я очень скучаю по тому, что было до 2022 года. Очень хочу вернуться!" — поделилась спортсменка.

Дарья Бирюк во время матча. Фото: instagram.com/biriyykkk_/

Украинская звезда баскетбола признается, что с детства привыкла преодолевать трудности: первые тренировки с мамой, занятия в командах старших девочек и мальчиков, строгая дисциплина. Все это, по мнению Бирюк, сделало ее сильнее и помогло адаптироваться в баскетболе США, где ей приходится конкурировать на высоком уровне.

В сезоне 2024/2025 Дарья Бирюк провела за школьную команду США 28 матчей, набрала 412 очков и сделала 95 результативных передач, доказав, что ее имя уже известно далеко за пределами Украины. Но даже несмотря на успехи в США, украинская баскетболистка мечтает однажды вернуться в Бердянск, чтобы снова почувствовать себя дома.

Напомним, сразу четыре тренера могут уйти из команд украинской Премьер-лиги в конце сезона.

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