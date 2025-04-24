Михайлюк рассказал о своей роли в Юте, целях в НБА и связях с Украиной

Святослав Михайлюк отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Один из лучших украинских баскетболистов Святослав Михайлюк сравнил опыт выступлений за разные команды НБА. Он завоевал чемпионский титул с "Бостон Селтикс", но в "Юта Джаз" стал получать больше игрового времени.

Михайлюк рассказал о главной цели своей карьеры корреспонденту портала Новини.LIVE.

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Святославу Михайлюку всего 27 лет, но он уже успел стать чемпионом НБА. Украинский баскетболист продолжает покорять США и мечтает играть так долго, как будет позволять организм. Он мечтает, чтобы карьера продлилась как минимум 15 лет.

Мечта, которая стала реальностью

Михайлюк всегда хотел оказаться в США, с детства мечтал играть в этой стране. И когда был выбор, куда ехать — в Мадрид или в университет в Америке — он не колебался.

Между США и Украиной огромная разница в уровне баскетбола, НБА не случайно является лучшей лигой мира. Многие спортсмены мечтают там оказаться.

"Я тренируюсь каждый день. В прошлом году сезон закончился в июне, и уже в июле я приступил к тренировкам. Если команда выбывает из плей-офф, то сезон у нее заканчивается еще раньше, а мае. Соответственно, у баскетболистов больше времени подготовиться к новому турниру", — объяснил Михайлюк.

Святослав Михайлюк во время матча. Фото: скриншот YouTube

Восприятие Украины в США

Святослав Михайлюк рассказал, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину телевидение и пресса освещала события в стране в режиме 24/7. Но постепенно тема этих событий отходила на второй план. Михайлюк считает, что необходимо постоянно напоминать миру о том, что происходит с украинцами.

Многие партнеры Святослава никогда не были даже в Европе. Баскетболист рассказывает о своей родной стране, о ее традициях и культуре. Больше всего игроков "Юты" интересуют особенности национальной кухни Украины.

"Я вырос в Украине, ходил тут в школу. Все мои друзья, мои родители из Украины. И я всегда буду украинцем, поддерживаю связь со всеми в родной стране. В данный момент я остаюсь в США, тут моя работа. Но нельзя предсказать, что будет через пять лет", — объяснил Михайлюк.

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