Михайлюк розповів про свою роль у Юті, цілі в НБА та зв'язки з Україною

Святослав Михайлюк відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Один із найкращих українських баскетболістів Святослав Михайлюк порівняв досвід виступів за різні команди НБА. Він завоював чемпіонський титул із "Бостон Селтікс", але в "Юта Джаз" став отримувати більше ігрового часу.

Михайлюк розповів про головну мету своєї кар'єри кореспонденту порталу Новини.LIVE.

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Святославу Михайлюку всього 27 років, але він уже встиг стати чемпіоном НБА. Український баскетболіст продовжує підкорювати США та мріє грати так довго, як дозволятиме організм. Він мріє, щоб кар'єра тривала щонайменше 15 років.

Мрія, яка стала реальністю

Михайлюк завжди хотів опинитися в США, з дитинства мріяв грати в цій країні. І коли був вибір, куди їхати — у Мадрид чи в університет в Америці — він не вагався.

Між США та Україною величезна різниця в рівні баскетболу, НБА не випадково є найкращою лігою світу. Багато спортсменів мріють там опинитися.

"Я тренуюся щодня. Минулого року сезон закінчився в червні, і вже в липні я розпочав тренування. Якщо команда вибуває з плей-оф, то сезон у неї закінчується ще раніше, а травні. Відповідно, у баскетболістів більше часу підготуватися до нового турніру", — пояснив Михайлюк.

Святослав Михайлюк під час матчу. Фото: скріншот YouTube

Сприйняття України у США

Святослав Михайлюк розповів, що на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну телебачення та преса висвітлювала події в країні в режимі 24/7. Але поступово тема цих подій відходила на другий план. Михайлюк вважає, що необхідно постійно нагадувати світові про те, що відбувається з українцями.

Багато партнерів Святослава ніколи не були навіть у Європі. Баскетболіст розповідає про свою рідну країну, про її традиції та культуру. Найбільше гравців "Юти" цікавлять особливості національної кухні України.

"Я виріс в Україні, ходив тут до школи. Усі мої друзі, мої батьки з України. І я завжди буду українцем, підтримую зв'язок з усіма в рідній країні. Наразі я залишаюся в США, тут моя робота. Але не можна передбачити, що буде через п'ять років", — пояснив Михайлюк.

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