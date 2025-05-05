Українська баскетболістка пояснила, чому хоче повернутися до Бердянська

Дар'я Бірюк під час тренування. Фото: instagram.com/biriyykkk_//

Українська баскетболістка Дар'я Бірюк уже вважається однією з найперспективніших спортсменок свого покоління. У 18 років вона виступає в США, де баскетбол — частина культурної ДНК країни, і вже увійшла в топ-100 найкращих шкільних гравців.

Попри успіхи за океаном, спортсменка зізнається: її серце, як й раніше, в рідному Бердянську, повідомляє kp.ua.

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Історія Дар'ї Бірюк нагадує казку. Вона починала шлях у Бердянську, де ще в шкільному турнірі встановила рекорд, набравши 70 очок за гру. Відтоді кар'єра розвивалася стрімко: переїзд до Києва, виклик до молодіжної збірної України, а потім й запрошення до США. У 2025 році Дарина другий рік поспіль взяла участь у престижному матчі Nike Hoop Summit, представляючи збірну світу.

Дар'я Бірюк на майданчику. Фото: instagram.com/biriyykkk_//

На думку Бірюк, баскетбол у США сильно відрізняється від українського: більше контакту, вищий темп гри та інший менталітет тренерів. Однак дівчина зазначає, що баскетбол зрозумілий у будь-якій країні, і тому адаптуватися було не так складно. Українська баскетболістка впевнена, що досвід за кордоном допомагає їй рости як спортсменці та людині.

Чому Бірюк мріє повернутися додому

Дарина зізнається, що попри мрію грати в США, вона сумує за Бердянськом. Рідне місто, яке зараз перебуває під окупацією, залишається для неї місцем сили, де живуть близькі та друзі.

"Бердянськ — це місто, в якому я хотіла б жити все життя. Я дуже сумую за тим, що було до 2022 року. Дуже хочу повернутися!" — поділилася спортсменка.

Дар'я Бірюк під час матчу. Фото: instagram.com/biriyykkk_//

Українська зірка баскетболу зізнається, що з дитинства звикла долати труднощі: перші тренування з мамою, заняття в командах старших дівчаток та хлопчиків, сувора дисципліна. Усе це, на думку Бірюк, зробило її сильнішою та допомогло адаптуватися в баскетболі США, де їй доводиться конкурувати на високому рівні.

У сезоні 2024/2025 Дар'я Бірюк провела за шкільну команду США 28 матчів, набрала 412 очок і зробила 95 результативних передач, довівши, що її ім'я вже відоме далеко за межами України. Та навіть попри успіхи в США, українська баскетболістка мріє одного дня повернутися до Бердянська, щоб знову відчути себе вдома.

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