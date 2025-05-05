Миколенко объяснил, где хочет продолжить карьеру

Миколенко самоотверженно борется за мяч. Фото: Reuters/Peter Powell

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко раскрыл свои планы относительно будущего в английской Премьер-лиге. Футболист "ирисок" заявил, что чувствует себя комфортно в клубе.

Миколенко откровенно поделился планами в интервью Setanta Sports.

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Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. Его контракт с английским клубом действует до лета 2026 года. Футболист говорил, что ему психологически сложно играть в команде, которая каждый год борется за выживание в АПЛ. Однако возвращения в клуб Дэвида Мойеса ситуация может измениться в лучшую сторону.

Миколенко в матче с "Ипсвич Таун". Фото: Reuters/Peter Powell

Чего хочет Виталий Миколенко

Украинский защитник не спешит менять команду, несмотря на слухи о возможном трансфере. Футболист подчеркнул, что сосредоточен исключительно на текущем сезоне. По словам Миколенко, он предпочитает не строить долгосрочных прогнозов и жить настоящим. При этом футболист отметил, что счастлив быть частью ливерпульской команды.

"Эвертон" остается для Миколенко приоритетным вариантом на ближайшее будущее. Защитник признался, что ему нравится атмосфера клуба, поддержка болельщиков и рабочий процесс под руководством тренерского штаба. Он добавил, что не рассматривает переход в другой клуб как актуальную цель.

В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко провел за "Эвертон" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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