Миколенко объяснил, где хочет продолжить карьеру

Миколенко объяснил, где продолжит карьеру
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко раскрыл свои планы относительно будущего в английской Премьер-лиге. Футболист "ирисок" заявил, что чувствует себя комфортно в клубе.
Миколенко откровенно поделился планами в интервью Setanta Sports.
Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из киевского "Динамо" в январе 2022 года. Его контракт с английским клубом действует до лета 2026 года. Футболист говорил, что ему психологически сложно играть в команде, которая каждый год борется за выживание в АПЛ. Однако возвращения в клуб Дэвида Мойеса ситуация может измениться в лучшую сторону.
Чего хочет Виталий Миколенко
Украинский защитник не спешит менять команду, несмотря на слухи о возможном трансфере. Футболист подчеркнул, что сосредоточен исключительно на текущем сезоне. По словам Миколенко, он предпочитает не строить долгосрочных прогнозов и жить настоящим. При этом футболист отметил, что счастлив быть частью ливерпульской команды.
"Эвертон" остается для Миколенко приоритетным вариантом на ближайшее будущее. Защитник признался, что ему нравится атмосфера клуба, поддержка болельщиков и рабочий процесс под руководством тренерского штаба. Он добавил, что не рассматривает переход в другой клуб как актуальную цель.
В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко провел за "Эвертон" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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