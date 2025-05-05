Миколенко пояснив, де хоче продовжити кар'єру

Миколенко самовіддано бореться за м'яч. Фото: Reuters/Peter Powell

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко розкрив свої плани щодо майбутнього в англійській Прем'єр-лізі. Футболіст "ірисок" заявив, що почувається комфортно в клубі.

Миколенко відверто поділився планами в інтерв'ю Setanta Sports.

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Віталій Миколенко перейшов в "Евертон" із київського "Динамо" в січні 2022 року. Його контракт з англійським клубом діє до літа 2026 року. Футболіст говорив, що йому психологічно складно грати в команді, яка щороку бореться за виживання в АПЛ. Однак з поверненням до клубу Девіда Мойєса ситуація може змінитися на краще.

Миколенко в матчі з "Іпсвіч Таун". Фото: Reuters/Peter Powell

Чого хоче Віталій Миколенко

Український захисник не поспішає змінювати команду, попри чутки про можливий трансфер. Футболіст підкреслив, що зосереджений виключно на поточному сезоні. За словами Миколенка, він вважає за краще не будувати довгострокових прогнозів і жити сьогоденням. При цьому футболіст зазначив, що щасливий бути частиною ліверпульської команди.

"Евертон" залишається для Миколенка пріоритетним варіантом на найближче майбутнє. Захисник зізнався, що йому подобається атмосфера клубу, підтримка вболівальників та робочий процес під керівництвом тренерського штабу. Він додав, що не розглядає перехід до іншого клубу як актуальну мету.

У сезоні 2024/2025 Віталій Миколенко провів за "Евертон" 31 матч, забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу.

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