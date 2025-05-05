Шахтер и еще три клуба претендуют на Ротаня

Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань все же может покинуть клуб летом. У специалиста в июне завершается контракт.

По информации "ТаТоТаке", на Ротаня претендуют четыре футбольных клуба.

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Ведущий Михаил Спиваковский поделился инсайдом относительно будущего Ротаня. По его информации, тренер имеет четыре варианта продолжения карьеры.

Согласно первому варианту, тренер может остаться в "Александрии" и сейчас идут переговоры о новом контракте.

Вторым вариантом является "Шахтер", который рассматривает Ротаня как кандидата. Третий вариант — "Полесье", где на грани увольнения Имад Ашур, а четвертым является "Металлист 1925", который нестабильно играет с Патриком Ван Леувеном в Первой лиге.

В "ТаТоТаке" лучшим вариантом для Ротаня считают "Металлист 1925", который имеет хорошее финансирование и постоянно усиливается.

Сейчас "Александрия" под руководством Ротаня идет второй в УПЛ с 63 очками, и за три тура до конца УПЛ отстает на четыре балла от "Динамо".

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