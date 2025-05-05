Шахтер и еще три клуба претендуют на Ротаня

Стало известно, какие клубы претендуют на Ротаня
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань все же может покинуть клуб летом. У специалиста в июне завершается контракт.
По информации "ТаТоТаке", на Ротаня претендуют четыре футбольных клуба.
Ротань имеет предложения
Ведущий Михаил Спиваковский поделился инсайдом относительно будущего Ротаня. По его информации, тренер имеет четыре варианта продолжения карьеры.
Согласно первому варианту, тренер может остаться в "Александрии" и сейчас идут переговоры о новом контракте.
Вторым вариантом является "Шахтер", который рассматривает Ротаня как кандидата. Третий вариант — "Полесье", где на грани увольнения Имад Ашур, а четвертым является "Металлист 1925", который нестабильно играет с Патриком Ван Леувеном в Первой лиге.
В "ТаТоТаке" лучшим вариантом для Ротаня считают "Металлист 1925", который имеет хорошее финансирование и постоянно усиливается.
Сейчас "Александрия" под руководством Ротаня идет второй в УПЛ с 63 очками, и за три тура до конца УПЛ отстает на четыре балла от "Динамо".
Напомним, наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский получил новый вариант продолжения карьеры.
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