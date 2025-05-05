Шахтар та ще три клуби претендують на Ротаня

Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань все ж може покинути клуб влітку. У фахівця в червні завершується контракт.

За інформацією "ТаТоТаке", на Ротаня претендують чотири футбольні клуби.

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Ведучий Михайло Співаковський поділився інсайдом щодо майбутнього Ротаня. За його інформацією, тренер має чотири варіанти продовження кар’єри.

Згідно з першим варіантом, тренер може залишитися в "Олександрії" й наразі тривають перемовини про новий контракт.

Другим варіантом є "Шахтар", який розглядає Ротаня як кандидата. Третій варіант — "Полісся", де на межі звільнення Імад Ашур, а четвертим є "Металіст 1925", який нестабільно грає з Патріком Ван Леувеном в Першій лізі.

В "ТаТоТаке" найкращим варіантом для Ротаня вважають "Металіст 1925", який має хороше фінансування та постійно підсилюється.

Наразі "Олександрія" під керівництвом Ротаня йде другою в УПЛ з 63 очками, і за три тури до кінця УПЛ відстає на чотири бали від "Динамо".

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