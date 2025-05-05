В УПЛ хочуть реформувати суддівство та вивести арбітрів з-під контролю УАФ

Кращий український арбітр Микола Балакін. Фото: "Динамо"

В українському футболі хочуть змінити підпорядкування суддів для УПЛ. Це вважають реформою, яка допоможе зробити чемпіонат чеснішим.

Деталями щодо реформи поділився коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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Вацко розповів, що 7 травня відбудеться зустріч представників клубів української Прем’єр-ліги з Українською асоціацією футболу (УАФ). Головною темою спілкування стане реформа суддівства.

Клуби УПЛ виступають за те, щоб арбітри вийшли з-під контролю УАФ. Натомість вони пропонують взяти на себе управління суддівським корпусом.

В УПЛ вважають, що ця ініціатива допоможе підвищити якість та прозорість суддівських рішень, що часто викликають дискусії.

Поки невідомо, як УАФ відреагує на пропозицію клубів, але зустріч може стати першим кроком до масштабної реформи суддівства в УПЛ.

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