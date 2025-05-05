УПЛ здивувала скандальним рішенням щодо 29 туру

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Українська Прем’єр-ліга прийняла важливе рішення на кінець сезону. Воно стосуватиметься останніх турів чемпіонату країни.

Прем’єр-ліга вирішила підняти інтригу в чемпіонаті, здивувавши уболівальників, повідомив портал Новини.LIVE.

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УПЛ ухвалила дивне рішення

В Україні традиційно останній 30-й тур чемпіонату грався в один час. Це було зроблено для інтриги в чемпіонаті.

Наразі після 27 турів є інтрига в боротьбі за чемпіонство, єврокубки, та за виживання. У зв’язку з цим УПЛ вирішило проводити матчі 29-го туру в один час. Тур рознесли на 17 та 18 травня.

У перший день зіграють п’ять матчів о 13:00, а в другий день лідери турніру "Динамо", "Олександрія" та "Шахтар" проведуть ігри о 15:30.

Розклад матчів 29-го туру УПЛ. Фото: скриншот

Рішення дивне відносно уболівальників, заради яких проводять чемпіонат України. Фанатів позбавлять можливості подивитися більшість, або всі матчі 29-го туру УПЛ.

При цьому, УПЛ може ще змінити час матчів. Вони казали, що можуть зробити це після 28-го туру.

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