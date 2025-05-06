Жена Ефима Конопли покоряет Instagram в коротком платье

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ефим Конопля переживает не лучший период в карьере. Сначала он потерял место в стартовом составе "горняков", а затем получил тяжелую травму.

В этот период Ефима радует своей компанией жена Анастасия, которая регулярно публикует красивые фото в Instagram.

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Анастасия Конопля активно ведет свои социальные сети. В Instagram на девушку подписано 23,9 тысячи фолловеров.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля шокировала своими формами

В новой публикации Конопля выложила фото в обольстительном коротком платье с глубоким декольте.

Девушка надела платье в один из столичных ресторанов, который отметила по геолокации.

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Анастасия Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Отметим, что Конопля потерял место в стартовом составе "Шахтера", так как не продлевает с клубом контракт, который действует до 30 сентября 2026 года. Игрок хочет перейти в один из европейских топовых чемпионатов. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 25-летнего футболиста в 7 млн евро.

В этом сезоне Конопля сыграл в 20 матчах, где сделал два ассиста.

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