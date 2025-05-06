Дружина Юхима Коноплі підкорює Instagram в короткій сукні

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Юхим Конопля переживає не найкращий період в кар’єрі. Спершу він втратив місце у стартовому складі "гірників", а потім отримав важку травму.

В цей період Юхима радує своєю компанією дружина Анастасія, яка регулярно публікує гарні фото в Instagram.

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Анастасія Конопля активно веде свої соціальні мережі. В Instagram на дівчину підписано 23,9 тисячі фоловерів.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Конопля шокувала своїми формами

В новій публікації Конопля виклала фото у звабливій короткій сукні з глибоким декольте.

Дівчина одягла сукню в один зі столичних ресторанів, який відзначила за геолокацією.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Зазначимо, що Конопля втратив місце у стартовому складі "Шахтаря", бо не продовжує з клубом контракт, який діє до 30 вересня 2026 року. Гравець хоче перейти в один із європейських топових чемпіонатів. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 25-річного футболіста в 7 млн євро.

Цього сезону Конопля зіграв у 20 матчах, де зробив два асисти.

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