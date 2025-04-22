Юхим Конопля може залишити Шахтар вже цього літа через бажання перейти в Європу

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" влітку може втратити правого захисника Юхима Коноплю. У футболіста наразі немає бажання залишатися в клубі.

Про це повідомив Telegram-канали Inside UPL.

Реклама

Читайте також:

Юхим Конопля. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" майже втратив гравця

Український правий захисник "Шахтаря" торік почав працювати з європейським агентом і тепер налаштований на продовження кар'єри в топовому чемпіонаті.

Попри те, що контракт Коноплі з "Шахтарем" завершиться влітку 2026 року, гравець планує покинути команду на рік раніше. Цікаво, що серед потенційних покупців є турецький "Трабзонспор".

За інформацією джерела, керівництво "Шахтаря" контактувало з гравцем, але залишатися в команді він не хоче.

Саме через рішення Коноплі піти з клубу він втратив місце у стартовому складі. Після зимової перерви в стартовому складі команди грає молодий бразилець Вінісіус Тобіас.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 25-річного футболіста в 7 млн євро. Однак, "гірники" не зможуть отримати за гравця таку суму, оскільки влітку у Юхима буде лише рік контракту.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" знайшов варіант для "трансфера" Олександра Зінченка.

Колишній голкіпер "Динамо" Георгій Бущан не потрапляє навіть в заявки "Аль-Шабаба".

Донецький "Шахтар" замінить Маріно Пушича та половину складу.

Власник "Епіцентру" збирається побудувати новий стадіон, але не в Кам'янець-Подільському.