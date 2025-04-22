Ефим Конопля может покинуть Шахтер уже этим летом из-за желания переїехать в Европу

Лидер сборной Украины не хочет оставаться в Шахтере
Донецкий "Шахтер" летом может потерять правого защитника Ефима Коноплю. У футболиста пока нет желания оставаться в клубе.
Об этом сообщил Telegram-канал Inside UPL.
"Шахтер" почти потерял игрока
Украинский правый защитник "Шахтера" в прошлом году начал работать с европейским агентом и теперь настроен на продолжение карьеры в топовом чемпионате.
Несмотря на то, что контракт Конопли с "Шахтером" завершится летом 2026 года, игрок планирует покинуть команду на год раньше. Интересно, что среди потенциальных покупателей есть турецкий "Трабзонспор".
По информации источника, руководство "Шахтера" контактировало с игроком, но оставаться в команде он не хочет.
Именно из-за решения Конопли уйти из клуба он потерял место в стартовом составе. После зимнего перерыва в стартовом составе команды играет молодой бразилец Винисиус Тобиас.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 25-летнего футболиста в 7 млн евро. Однако, "горняки" не смогут получить за игрока такую сумму, поскольку летом у Ефима будет лишь год контракта.
Напомним, лондонский "Арсенал" нашел вариант для "трансфера" Александра Зинченко.
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