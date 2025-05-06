Зірки українського боксу в стилі Далі та Ван Гога — шедевр від нейромережі

Олександр Усик у стилі робіт Вінсента ван Гога. Фото: арт нейромережі

Штучний інтелект надихнувся українськими боксерами та вирішив представити їх так, як могли б побачити найзнаменитіші художники в історії. Результат вийшов дивовижним: кожен портрет немов перенесений на полотно майстром свого часу.

Проєкт об'єднує трьох легендарних зірок українського боксу — Олександра Усика, Василя Ломаченка та Дениса Берінчика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Кожен з відомих українських художників постав в унікальному художньому образі, створеному нейромережею під натхненням робіт світових геніїв.

Олександр Усик. Фото: арт нейромережі

Який вигляд мають зірки українського боксу в класичному мистецтві

Для портрета Олександра Усика штучний інтелект обрав стиль Вінсента Ван Гога. Емоційні мазки, насичені кольори та неповторна енергетика ідеально передають харизму та внутрішню силу абсолютного чемпіона.

Денис Берінчик. Фото: арт нейромережі

Денис Берінчик, відомий своїми креативними виходами на ринг, постав у стилі Енді Воргола. Яскраві кольори, ефект поп-арту та смілива композиція підкреслюють його харизму та любов до епатажу.

Василь Ломаченко. Фото: арт нейромережі

А Василь Ломаченко, володар потужного удару та бійцівського характеру, отримав портрет у стилі Сальвадора Далі. Сюрреалістична композиція, символізм і несподівані деталі відображають його неординарність на рингу.

Ці портрети — не просто експеримент із нейромережами. Це новий погляд на спортсменів, де боксерська майстерність поєднується з вічним мистецтвом.

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