Шовковський знайшов заміну Бражку в Динамо

Шовковський взимку знав, що Михайленко буде основним, а не Бражко
Після зимової перерви місце в стартовому складі "Динамо" втратив опорний півзахисник Володимир Бражко. В матчах, де він грав, робив результативні помилки.
Ситуацію з Бражком прокоментував коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.
Шовковський не бачив Бражка у стартовому складі
За словами Вацка, він здивований плануванням та комунікацією в "Динамо", зокрема в питанні конкуренції Бражка та Миколи Михайленка.
Коментатор розповів інсайд, що ще взимку, під час підготовки до сезону, Бражко мав проблеми з травмою і не тренувався з командою.
Шовковський на той момент був дуже задоволений виступами Михайленка на тренуваннях і в контрольних матчах, та розглядав його основним гравцем на позиції опорного півзахисника на старт другого кола УПЛ.
Попри той факт, що Бражко не бачили в старті, його не продали у "Вулвергемптон" за 20 млн євро.
Ця ситуація, на думку Вацка, порушує питання про прозорість внутрішньої комунікації в "Динамо".
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