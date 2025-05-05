Шовковський знайшов заміну Бражку в Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Після зимової перерви місце в стартовому складі "Динамо" втратив опорний півзахисник Володимир Бражко. В матчах, де він грав, робив результативні помилки.

Ситуацію з Бражком прокоментував коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

Реклама

Читайте також:

Шовковський не бачив Бражка у стартовому складі

За словами Вацка, він здивований плануванням та комунікацією в "Динамо", зокрема в питанні конкуренції Бражка та Миколи Михайленка.

Коментатор розповів інсайд, що ще взимку, під час підготовки до сезону, Бражко мав проблеми з травмою і не тренувався з командою.

Шовковський на той момент був дуже задоволений виступами Михайленка на тренуваннях і в контрольних матчах, та розглядав його основним гравцем на позиції опорного півзахисника на старт другого кола УПЛ.

Попри той факт, що Бражко не бачили в старті, його не продали у "Вулвергемптон" за 20 млн євро.

Ця ситуація, на думку Вацка, порушує питання про прозорість внутрішньої комунікації в "Динамо".

Нагадаємо, Олександр Шовковський може змінити "Динамо" на інші українські клуби.

Українська спортсменка розповіла про бажання повернутися до окупованого Бердянська.

У каталонській "Барселоні" планують купити відомого футболіста за велику суму.

Стало відомо, що Руслан Ротань може перейти в один з чотирьох клубів.