Шовковский нашел замену Бражко в Динамо

Шовковский зимой знал, что Михайленко будет основным, а не Бражко
После зимнего перерыва место в стартовом составе "Динамо" потерял опорный полузащитник Владимир Бражко. В матчах, где он играл, совершал результативные ошибки.
Ситуацию с Бражко прокомментировал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.
Шовковский не видел Бражко в стартовом составе
По словам Вацко, он удивлен планированием и коммуникацией в "Динамо", в частности в вопросе конкуренции Бражко и Николая Михайленко.
Комментатор рассказал инсайд, что еще зимой, во время подготовки к сезону, Бражко имел проблемы с травмой и не тренировался с командой.
Шовковский на тот момент был очень доволен Михайленко на тренировках и в контрольных матчах, и рассматривал его основным игроком на позиции опорного полузащитника на старт второго круга УПЛ.
Несмотря на тот факт, что Бражко не видели в старте, его не продали в "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.
Эта ситуация, по мнению Вацко, поднимает вопрос о прозрачности внутренней коммуникации в "Динамо".
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