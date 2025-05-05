Шовковский нашел замену Бражко в Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

После зимнего перерыва место в стартовом составе "Динамо" потерял опорный полузащитник Владимир Бражко. В матчах, где он играл, совершал результативные ошибки.

Ситуацию с Бражко прокомментировал комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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Шовковский не видел Бражко в стартовом составе

По словам Вацко, он удивлен планированием и коммуникацией в "Динамо", в частности в вопросе конкуренции Бражко и Николая Михайленко.

Комментатор рассказал инсайд, что еще зимой, во время подготовки к сезону, Бражко имел проблемы с травмой и не тренировался с командой.

Шовковский на тот момент был очень доволен Михайленко на тренировках и в контрольных матчах, и рассматривал его основным игроком на позиции опорного полузащитника на старт второго круга УПЛ.

Несмотря на тот факт, что Бражко не видели в старте, его не продали в "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.

Эта ситуация, по мнению Вацко, поднимает вопрос о прозрачности внутренней коммуникации в "Динамо".

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