Берінчик розкрив шлях у боксі від аматора до професіонала

Денис Берінчик із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Український боксер Денис Берінчик 5 травня відзначив свій 37-й день народження. За роки кар'єри він зумів пройти шлях від аматорських турнірів до топових боїв на професійному рингу.

Берінчик став одним із найпомітніших представників українського боксу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Берінчик народився в Краснодоні Луганської області та починав кар'єру в українських змаганнях. Він закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту в Києві та у 2012 році приєднався до проєкту "Українські отамани", де виступав разом із такими зірками, як Олександр Усик та Василь Ломаченко. У складі команди провів п'ять боїв, з яких три завершилися перемогами.

Денис Берінчик перед боєм. Фото: instagram.com/berinchyk/

Дружба з Усиком та Ломаченком зіграла важливу роль у його кар'єрі: боксер неодноразово зазначав, що їхні успіхи мотивували його ставати сильнішим. Берінчик тренувався пліч-о-пліч із майбутніми чемпіонами світу, переймаючи їхній підхід до роботи, дисципліну та змагальний настрій, що допомогло йому адаптуватися до високих вимог напівпрофесійної ліги WSB.

Берінчик з Усиком у юності. Фото: instagram.com/berinchyk/

У 2015 році Денис почав професійну кар'єру, дебютувавши боєм проти бельгійця Таріка Мадні, якого переміг технічним нокаутом. Того ж року він підписав контракт із промоутерською компанією "K2 Promotions" братів Кличків, що дало йому змогу виходити на ринг у статусі претендента на регіональні та міжнародні титули.

Шлях до титулу

На професійній арені Берінчик завоював пояси WBO Oriental, WBO International та EBU, утримуючи їх упродовж кількох років. Його серія перемог тривала до лютого 2025 року, коли він уперше поступився — у поєдинку проти американця Кейшона Девіса. До цього моменту українець йшов без поразок, здобувши 19 перемог, з яких 9 — нокаутом.

Денис Берінчик із чемпіонським титулом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Берінчик також відомий яскравими виходами на ринг: за кар'єру він з'являвся в образах гладіатора, уособлював олімпійського ведмедика, козака, Супер Маріо та навіть ув'язненого. Такий підхід зробив його помітною фігурою не тільки в Україні, а й за її межами, привертаючи увагу до кожного бою.

В особистому житті Денис одружений з Ліаною Фещук, з якою познайомився в Буковелі під час зборів. У родині народилася донька Мадіна. У 2018 році пара пережила трагедію — їхній син Тимур помер через два тижні після народження.

У сезоні 2024/2025 Денис Берінчик провів два бої, здобув одну перемогу та зазнав одну поразку, поступившись Кейшону Девісу в лютому технічним нокаутом.

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