Зірки спорту з Бердянська, яких знає вся Україна

Збірна України з веслувального спорту. Фото: instagram.com/dudchenkokaterina/

Бердянськ відомий не тільки своїм теплим морем, курортним відпочинком та мальовничою набережною, а й спортивними досягненнями. Попри непросту історію, це місто на Азовському морі подарувало Україні низку видатних спортсменів.

Вони прославили рідний край на національному та міжнародному рівні, і це привід нагадати їхні імена, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бердянськ — курорт на березі Азовського моря та місто з багат ою спортивною історією. Тут виросли талановиті спортсмени, які представляли Україну на міжнародній арені, а спортивні майданчики міста довгі роки збирали дітей, які мріють про великі перемоги. Попри випробування, через які сьогодні проходить Бердянськ, любов до спорту тут жива, і обов'язково спалахне з новою силою.

Бердянськ подарував Україні багато зірок спорту. Фото: instagram.com/berdnow/

Футбол у Бердянську: від дворів до збірної

Цей спорт завжди був однією з найулюбленіших ігор бердянців. На стадіоні "Торпедо" та інших полях міста пройшли сотні захоплюючих матчів. Місцеві команди брали участь в обласних і всеукраїнських змаганнях, а талановиті вихованці ДЮСШ продовжували кар'єру в професійних клубах. Неодноразово футболісти з Бердянська залучалися до збірних України різного віку — доказ того, що в цьому місті вміють виховувати бійців.

Ілля Путря прославив Бердянськ у футболі. Фото: instagram.com/putriaillia/

Баскетбольна гордість: шлях Дар'ї Бірюк

Особливе місце в спортивній історії Бердянська посідає баскетбол. І сьогодні ім'я Дар'ї Бірюк звучить далеко за межами України. Дівчина, яка почала тренуватися під керівництвом своєї мами в Бердянську, вже двічі потрапила до престижного Nike Hoop Summit у США, де грають найсильніші молоді баскетболістки світу. Попри успіхи в Америці, Дар'я зізнається, що сумує за рідним містом, мріє повернутися й знову побачити вулиці, де пройшло її дитинство.

Дар'я Бірюк підкорює США. Фото: instagram.com/biriyykkk_//

Пляжний волейбол, вітрильний спорт та боротьба: спортивне розмаїття

Бердянськ відомий не тільки командними видами спорту. Місто неодноразово приймало турніри з пляжного волейболу, вітрильного спорту, проводилися змагання з легкої атлетики та боротьби. Спортсмени з Бердянська завойовували медалі на чемпіонатах України, а дитячі спортивні школи відкривали шлях до мрій для юних жителів.

Спортивні об'єкти та надія на майбутнє

Стадіони, спортмайданчики, тренувальні зали Бердянська завжди були центрами життя міста. Зараз частина об'єктів зруйнована або не функціонує через війну. Але бердянці вірять: прийде день, коли спортивну інфраструктуру буде відновлено, а на трибунах знову зазвучать радісні вигуки вболівальників.

Хто прославив Бердянськ у спорті

Артем Далакян — чемпіон світу з боксу (WBA);

Олександр Сидоренко — олімпійський чемпіон із плавання;

Євген Хитров — чемпіон світу серед аматорів з боксу;

Дар'я Бірюк — зірка шкільного баскетболу в США;

Ілля Путря — футболіст, гравець "ЛНЗ";

Андрій Мартиненко — чемпіон України з легкої атлетики;

Віталій Колесніков — баскетболіст, гравець збірної України;

Олександр Чепурний — тренер та майстер спорту з боротьби;

Катерина Сидоренко — призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.

Вид на порт Бердянська. Фото: instagram.com/berdnow/

Ці імена — лише мала частина списку. Бердянськ подарував Україні десятки відомих спортсменів. Це місто вміє виховувати чемпіонів. І навіть зараз, коли воно переживає складні часи, спорт залишається символом надії.

Місто, що чекає на своїх героїв. І одного дня спортивні прапори знову майорітимуть над його стадіонами, а Бердянськ стане містом, де народжуються мрії, формуються чемпіони та створюються спортивні легенди.

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