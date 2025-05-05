Звезды спорта из Бердянска, которых знает вся Украина

Сборная Украины по гребному спорту. Фото: instagram.com/dudchenkokaterina/

Бердянск известен не только своим теплым морем, курортным отдыхом и живописной набережной, но и спортивными достижениями. Несмотря на непростую историю, этот город на Азовском море подарил Украине целую плеяду выдающихся спортсменов.

Они прославили родной край на национальном и международном уровне, и это повод напомнить их имена, сообщает портал Новини.LIVE.

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Бердянск — курорт на берегу Азовского моря и город с богатой спортивной историей. Здесь выросли талантливые спортсмены, которые представляли Украину на международной арене, а спортивные площадки города долгие годы собирали детей, мечтающих о больших победах. Несмотря на испытания, через которые сегодня проходит Бердянск, любовь к спорту здесь жива, и обязательно вспыхнет с новой силой.

Бердянск подарил Украине много звезд спорта. Фото: instagram.com/berdnow/

Футбол в Бердянске: от дворов до сборной

Этот спорт всегда был одной из самых любимых игр бердянцев. На стадионе "Торпедо" и других полях города прошли сотни захватывающих матчей. Местные команды участвовали в областных и всеукраинских соревнованиях, а талантливые воспитанники ДЮСШ продолжали карьеру в профессиональных клубах. Неоднократно футболисты из Бердянска привлекались в сборные Украины разных возрастов — доказательство того, что в этом городе умеют воспитывать бойцов.

Илья Путря прославил Бердянск в футболе. Фото: instagram.com/putriaillia/

Баскетбольная гордость: путь Дарьи Бирюк

Особое место в спортивной истории Бердянска занимает баскетбол. И сегодня имя Дарьи Бирюк звучит далеко за пределами Украины. Девушка, начавшая тренироваться под руководством своей мамы в Бердянске, уже дважды попала в престижный Nike Hoop Summit в США, где играют сильнейшие молодые баскетболистки мира. Несмотря на успехи в Америке, Дарья признаётся, что скучает по родному городу, мечтает вернуться и снова увидеть улицы, где прошло её детство.

Дарья Бирюк покоряет США. Фото: instagram.com/biriyykkk_/

Пляжный волейбол, парусный спорт и борьба: спортивное разнообразие

Бердянск известен не только командными видами спорта. Город неоднократно принимал турниры по пляжному волейболу, парусному спорту, проводились соревнования по лёгкой атлетике и борьбе. Спортсмены из Бердянска завоёвывали медали на чемпионатах Украины, а детские спортивные школы открывали путь к мечтам для юных жителей.

Спортивные объекты и надежда на будущее

Стадионы, спортплощадки, тренировочные залы Бердянска всегда были центрами жизни города. Сейчас часть объектов разрушена или не функционирует из-за войны. Но бердянцы верят: придет день, когда спортивная инфраструктура будет восстановлена, а на трибунах вновь зазвучат радостные крики болельщиков.

Кто прославил Бердянск в спорте

Артем Далакян — чемпион мира по боксу (WBA);

Александр Сидоренко — олимпийский чемпион по плаванию;

Евгений Хитров — чемпион мира среди любителей по боксу;

Дарья Бирюк — звезда школьного баскетбола в США;

Илья Путря — футболист, игрок "ЛНЗ";

Андрей Мартыненко — чемпион Украины по легкой атлетике;

Виталий Колесников — баскетболист, игрок сборной Украины;

Александр Чепурной — тренер и мастер спорта по борьбе;

Екатерина Сидоренко — призер чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

Вид на порт Бердянска. Фото: instagram.com/berdnow/

Эти имена — лишь малая часть списка. Бердянск подарил Украине десятки известных спортсменов. Этот город умеет воспитывать чемпионов. И даже сейчас, когда он переживает сложные времена, спорт остается символом надежды.

Город, ждет своих героев. И однажды спортивные флаги снова будут развеваться над его стадионами, а Бердянск станет городом, где рождаются мечты, формируются чемпионы и создаются спортивные легенды.

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