Дани Алвес ведет переговоры о контракте с российским клубом

Дани Алвес во время выступлений за "Барселону". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес может вернуться на футбольное поле. Экс-защитник "Барселоны" и "Ювентуса" только недавно освободился из исправительной колонии.

Дани Алвесу поступило предложение из России, сообщают местные СМИ.

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Завершение спортивной карьеры Дани Алвеса произошло несколько лет назад после возвращения в "Барселону". Опытный футболист был осужден за домогательства в одном из ночных клубов, но позже его оправдали. Теперь 41-летний бразилец неожиданно заинтересовал клуб из России.

Где будет выступать Дани Алвес

Опытный футболист ведет переговоры с одним из топ-клубов российской Медиалиги. Первый раунд переговоров уже состоялся, и стороны договорились продолжить общение после 9 мая. Руководство лиги рассчитывает, что такой звездный трансфер привлечет внимание широкой аудитории.

Финансовые требования Дани Алвеса оказались вполне приемлемыми для потенциального работодателя. Если сделка состоится, бразилец станет одним из самых титулованных футболистов, когда-либо игравших в российском медиафутболе. Это может стать важным шагом для популяризации турнира.

Дани Алвес забивает гол. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Бразилец рассматривает предложение не только как спортивный вызов, но и как шанс поучаствовать в новом футбольном формате, который набирает популярность в Европе и России.

За свою карьеру Дани Алвес выступал за "Севилью", "Барселону", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу" и "УНАМ Пумас". Он провел 126 матчей за сборную Бразилии, забил 8 голов и считается самым титулованным футболистом в истории.

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