Дані Алвес веде переговори про контракт із російським клубом

Дані Алвес під час виступів за "Барселону". Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Колишній футболіст збірної Бразилії Дані Алвес може повернутися на футбольне поле. Ексзахисник "Барселони" та "Ювентуса" тільки нещодавно звільнився з виправної колонії.

Дані Алвесу надійшла пропозиція з Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Завершення спортивної кар'єри Дані Алвеса відбулося кілька років тому після повернення в "Барселону". Досвідчений футболіст був засуджений за домагання в одному з нічних клубів, але пізніше його виправдали. Тепер 41-річний бразилець несподівано зацікавив клуб із Росії.

Де виступатиме Дані Алвес

Досвідчений футболіст веде переговори з одним із топклубів російської Медіаліги. Перший раунд переговорів уже відбувся, й сторони домовилися продовжити спілкування після 9 травня. Керівництво ліги розраховує, що такий зірковий трансфер приверне увагу широкої аудиторії.

Фінансові вимоги Дані Алвеса виявилися цілком прийнятними для потенційного роботодавця. Якщо угода відбудеться, бразилець стане одним із найтитулованіших футболістів, які коли-небудь грали в російському медіафутболі. Це може стати важливим кроком для популяризації турніру.

Дані Алвес забиває гол. Фото: instagram.com/fcbarcelona/

Бразилець розглядає пропозицію не тільки як спортивний виклик, а і як шанс взяти участь у новому футбольному форматі, який набирає популярності в Європі та Росії.

За свою кар'єру Дані Алвес виступав за "Севілью", "Барселону", "Ювентус", "ПСЖ", "Сан-Паулу" та "УНАМ Пумас". Він провів 126 матчів за збірну Бразилії, забив 8 голів та вважається найтитулованішим футболістом в історії.

Нагадаємо, Олександр Шовковський увійшов до списку українських тренерів, які влітку можуть змінити клуб.

Захисник збірної України Віталій Миколенко пояснив, де планує грати наступного сезону.

"Барселона" може підписати ще одного результативного гравця, за якого не доведеться платити.

Відома українська спортсменка розповіла, чому мріє повернутися до Бердянська.