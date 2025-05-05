Беринчик раскрыл путь в боксе от любителя до профессионала

Денис Беринчик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер Денис Беринчик 5 мая отметил свой 37-й день рождения. За годы карьеры он сумел пройти путь от любительских турниров до топовых боев на профессиональном ринге.

Беринчик стал одним из самых заметных представителей украинского бокса, сообщает портал Новини.LIVE.

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Беринчик родился в Краснодоне Луганской области и начинал карьеру в украинских соревнованиях. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта в Киеве и в 2012 году присоединился к проекту "Украинские атаманы", где выступал вместе с такими звездами, как Александр Усик и Василий Ломаченко. В составе команды провел пять боев, из которых три завершились победами.

Денис Беринчик перед боем. Фото: instagram.com/berinchyk/

Дружба с Усиком и Ломаченко сыграла важную роль в его карьере: боксер неоднократно отмечал, что их успехи мотивировали его становиться сильнее. Берінчик тренировался бок о бок с будущими чемпионами мира, перенимая их подход к работе, дисциплину и соревновательный настрой, что помогло ему адаптироваться к высоким требованиям полупрофессиональной лиги WSB.

Беринчик с Усиком в юности. Фото: instagram.com/berinchyk/

В 2015 году Денис начал профессиональную карьеру, дебютировав боем против бельгийца Тарика Мадни, которого победил техническим нокаутом. В том же году он подписал контракт с промоутерской компанией "K2 Promotions" братьев Кличко, что позволило ему выходить на ринг в статусе претендента на региональные и международные титулы.

Путь к титулу

На профессиональной арене Беринчик завоевал пояса WBO Oriental, WBO International и EBU, удерживая их на протяжении нескольких лет. Его серия побед продолжалась до февраля 2025 года, когда он впервые уступил — в поединке против американца Кейшона Дэвиса. До этого момента украинец шел без поражений, одержав 19 побед, из которых 9 — нокаутом.

Денис Беринчик с чемпионским титулом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Беринчик также известен яркими выходами на ринг: за карьеру он появлялся в образах гладиатора, олицетворял олимпийского мишку, казака, Супер Марио и даже заключенного. Такой подход сделал его заметной фигурой не только в Украине, но и за ее пределами, привлекая внимание к каждому бою.

В личной жизни Денис женат на Лиане Фещук, с которой познакомился в Буковеле во время сборов. В семье родилась дочь Мадина. В 2018 году пара пережила трагедию — их сын Тимур скончался спустя две недели после рождения.

В сезоне 2024/2025 Денис Беринчик провел 2 боя, одержал 1 победу и потерпел 1 поражение, уступив Кейшону Дэвису в феврале техническим нокаутом.

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