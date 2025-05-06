Как кумир Шварценеггера Жаботинский стал самым сильным человеком мира

Леонид Жаботинский устанавливает рекорд. Фото: УНИАН

Имя Леонида Жаботинского сегодня редко звучит в спортивных новостях, но однажды этот украинец носил титул самого сильного человека планеты, вдохновляя миллионы и становясь примером непоколебимой силы духа.

Леонид Жаботинский дважды становился олимпийским чемпионом и установил 19 мировых рекордов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Деонид Жаботинский родился в 1938 году в селе Успенка Сумской области, он рано проявил не только силу, но и характер. По легенде, еще в юношестве Леонид сумел остановить взбесившегося быка, схватив его за рога — случай, который многие считали символическим предвестием его будущей спортивной славы.

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Леонид Жаботинский в армии. Фото: УНИАН

Противостояние с Власовым: битва титанов советской тяжелой атлетики

Путь Жаботинского к вершине спорта был непрост. Его кумирами были украинские штангисты Григорий Новак и Марк Рудман, а мечтой — побить мировой рекорд американца Пола Андерсона, который в троеборье поднял 500 кг. Но главным соперником стал Юрий Власов, звезда советской тяжелой атлетики, сын влиятельного разведчика, близкого к Сталину.

На Олимпиаде 1964 года в Токио Жаботинский изначально даже не входил в основной состав. Лишь на последнем сборе во Владивостоке его включили в команду. Во время соревнований он сыграл психологически тонкую партию: сначала поддержал Власова, когда тот взял мировой рекорд, подняв его на руки и сказав: "Юрий, молодец, поздравляю с мировым рекордом". Власов ответил: "Наверное, придет время, и ты меня из большого спорта вынесешь". Эти слова оказались пророческими — именно Жаботинский вскоре станет его главным конкурентом.

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Леонид Жаботинский на Олимпийских играх. Фото: УНИАН

В финальной борьбе Власов взял 162 кг только с третьей попытки, тогда как Жаботинский, собрав всю волю, установил победный результат и завоевал олимпийское золото. Их соперничество вошло в историю как противостояние не только мышц, но и характеров.

Жизнь вне помоста: тренер, судья, вдохновитель

После завершения спортивной карьеры Жаботинский не ушел из спорта. Он работал тренером, получил международную категорию судьи, занимал должности в Спорткомитете и даже преподавал на Мадагаскаре. Его жизнь была насыщенной: он участвовал в авторалли, организовывал в Запорожье более 10 турниров для школьников, а его первым автомобилем был скромный "Запорожец".

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В 2004 году он с сыном посетил США по приглашению Арнольда Шварценеггера. Легендарный актер и бодибилдер открыто называл Жаботинского своим кумиром, вдохновившим его начать путь в спорте. В своих воспоминаниях Жаботинский писал: "В спорте обмана не бывает — есть только победитель и побежденный".

Леонид Жаботинский в 2013 году. Фото: УНИАН

Несмотря на мировую славу, Леонид переживал за состояние тяжелой атлетики в Украине, сетуя на нехватку условий для развития нового поколения спортсменов. Он написал автобиографию "На вершине Олимпа", чтобы передать свой опыт и философию борьбы.

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Леонид Жаботинский ушел из жизни в 2016 году, но его наследие живет в сердцах спортсменов и поклонников силы. Он доказал, что настоящий герой — это не только чемпион, но и человек, который вдохновляет других верить в себя.

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