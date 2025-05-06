Як кумир Шварценеггера Жаботинський став найсильнішою людиною світу

Леонід Жаботинський встановлює рекорд. Фото: УНІАН

Ім'я Леоніда Жаботинського сьогодні рідко звучить у спортивних новинах, але колись цей українець носив титул найсильнішої людини планети, надихаючи мільйони та стаючи прикладом непохитної сили духу.

Леонід Жаботинський двічі ставав олімпійським чемпіоном і встановив 19 світових рекордів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Леонід Жаботинський народився 1938 року в селі Успенка Сумської області, він рано проявив не тільки силу, а й характер. За легендою, ще в юнацтві Леонід зумів зупинити оскаженілого бика, схопивши його за роги — випадок, який багато хто вважав символічним передвістям його майбутньої спортивної слави.

Леонід Жаботинський в армії. Фото: УНІАН

Протистояння з Власовим: битва титанів радянської важкої атлетики

Шлях Жаботинського до вершини спорту був непростий. Його кумирами були українські штангісти Григорій Новак nf Марк Рудман, а мрією — побити світовий рекорд американця Пола Андерсона, який у триборстві підняв 500 кг. Але головним суперником став Юрій Власов, зірка радянської важкої атлетики, син впливового розвідника, близького до Сталіна.

На Олімпіаді 1964 року в Токіо Жаботинський спочатку навіть не входив до основного складу. Лише на останньому зборі у Владивостоці його включили в команду. Під час змагань він зіграв психологічно тонку партію: спершу підтримав Власова, коли той узяв світовий рекорд, піднявши його на руки та сказавши: "Юрію, молодець, вітаю зі світовим рекордом". Власов відповів: "Напевно, прийде час, і ти мене з великого спорту винесеш". Ці слова виявилися пророчими — саме Жаботинський незабаром стане його головним конкурентом.

Леонід Жаботинський на Олімпійських іграх. Фото: УНІАН

У фінальній боротьбі Власов взяв 162 кг тільки з третьої спроби, тоді як Жаботинський, зібравши всю волю, встановив переможний результат та здобув олімпійське золото. Їхнє суперництво увійшло в історію як протистояння не лише м'язів, а й характерів.

Життя поза помостом: тренер, суддя, натхненник

Після завершення спортивної кар'єри Жаботинський не пішов зі спорту. Він працював тренером, отримав міжнародну категорію судді, обіймав посади у Спорткомітеті та навіть викладав на Мадагаскарі. Його життя було насиченим: він брав участь в авторалі, організовував у Запоріжжі понад 10 турнірів для школярів, а його першим автомобілем був скромний "Запорожець".

У 2004 році він із сином відвідав США на запрошення Арнольда Шварценеггера. Легендарний актор та бодибілдер відкрито називав Жаботинського своїм кумиром, який надихнув його почати шлях у спорті. У своїх спогадах Жаботинський писав: "У спорті обману не буває — є тільки переможець та переможений".

Леонід Жаботинський у 2013 році. Фото: УНІАН

Попри світову славу, Леонід переживав за стан важкої атлетики в Україні, нарікаючи на брак умов для розвитку нового покоління спортсменів. Він написав автобіографію "На вершині Олімпу", щоб передати свій досвід і філософію боротьби.

Леонід Жаботинський пішов із життя 2016 року, але його спадщина живе в серцях спортсменів та шанувальників сили. Він довів, що справжній герой — це не тільки чемпіон, а й людина, яка надихає інших вірити в себе.

Нагадаємо, нейромережа показала легенд українського боксу в стилі знаменитих художників.

Руслан Ротань виявився не єдиним українським тренером, який влітку може змінити клуб.

У київському "Динамо" знайшли заміну Володимиру Бражку, якого хочуть підписати кілька європейських клубів.

Дружина зірки донецького "Шахтаря" опублікувала фотографію у відвертому образі.