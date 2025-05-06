Трубін зацікавив два клуби АПЛ — деталі можливого трансферу

Анатолій Трубін радіє перемозі "Бенфіки". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Воротар збірної України Анатолій Трубін може змінити клубну прописку вже цього літа. Голкіпер португальської "Бенфіки" потрапив у сферу інтересів клубів англійської Прем'єр-ліги.

За Трубіна готові поборотися відразу два представники англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Sun.

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До Анатолія Трубіна придивляються одразу декілька команд із топового європейського чемпіонату. Основним претендентом вважається один із клубів, який шукає заміну своєму основному воротареві перед новим сезоном.

Партнери по команді вітають Трубіна. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Інтерес з АПЛ до Трубіна

Анатолій Трубін вразив своєю грою в "Бенфіці" після переходу з донецького "Шахтаря". Українець став першим номером лісабонської команди та допоміг їй боротися за чемпіонство в Португалії, а також успішно виступав у єврокубках.

За даними джерел, клуби з Англії уважно стежать за його прогресом та бачать у ньому перспективного воротаря, який зможе посилити конкуренцію в рамці воріт. Серед зацікавлених — команди з верхньої частини таблиці, а також представники "середняків", які шукають оновлення на ключовій позиції.

Анатолій Трубін відбиває пенальті. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

У разі продажу "Бенфіка" розраховує отримати за українця близько 20 мільйонів євро. Однак представники клубу готові вести переговори, якщо пропозиція виявиться вигідною для всіх сторін.

У сезоні 2024/2025 Анатолій Трубін провів за "Бенфіку" 38 матчів у всіх турнірах, 16 разів залишивши ворота сухими.

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