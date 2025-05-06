Трубін зацікавив два клуби АПЛ — деталі можливого трансферу

Трубін на радарі грандів АПЛ — Бенфіка готова продати воротаря
Воротар збірної України Анатолій Трубін може змінити клубну прописку вже цього літа. Голкіпер португальської "Бенфіки" потрапив у сферу інтересів клубів англійської Прем'єр-ліги.
За Трубіна готові поборотися відразу два представники англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Sun.
До Анатолія Трубіна придивляються одразу декілька команд із топового європейського чемпіонату. Основним претендентом вважається один із клубів, який шукає заміну своєму основному воротареві перед новим сезоном.
Інтерес з АПЛ до Трубіна
Анатолій Трубін вразив своєю грою в "Бенфіці" після переходу з донецького "Шахтаря". Українець став першим номером лісабонської команди та допоміг їй боротися за чемпіонство в Португалії, а також успішно виступав у єврокубках.
За даними джерел, клуби з Англії уважно стежать за його прогресом та бачать у ньому перспективного воротаря, який зможе посилити конкуренцію в рамці воріт. Серед зацікавлених — команди з верхньої частини таблиці, а також представники "середняків", які шукають оновлення на ключовій позиції.
У разі продажу "Бенфіка" розраховує отримати за українця близько 20 мільйонів євро. Однак представники клубу готові вести переговори, якщо пропозиція виявиться вигідною для всіх сторін.
У сезоні 2024/2025 Анатолій Трубін провів за "Бенфіку" 38 матчів у всіх турнірах, 16 разів залишивши ворота сухими.
Нагадаємо, український богатир Леонід Жаботинський ставав олімпійським чемпіоном та вважався найсильнішою людиною планети — що про нього відомо.
Штучний інтелект показав, який вигляд мають Олександр Усик та інші українські боксери, якщо уявити їх у стилі світових художників.
Олександр Шовковський опинився серед тренерів, які можуть змінити клубне місце роботи цього літа.
Київське "Динамо" вже визначилося з кандидатом на заміну Володимиру Бражку, якщо півзахисник залишить команду.
Читайте Новини.LIVE!