Вацко оцінив шанси Ваната, Шапаренка та Бражка на відхід із Динамо

Владислав Ванат бере участь у тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Футбольний експерт Віктор Вацко поділився своєю думкою про можливі літні трансфери ключових гравців київського "Динамо". Одразу кілька гравців команди можуть бути продані, що нещодавно підтвердив й президент клубу Ігор Суркіс.

"Динамо" обов'язково отримає пропозиції щодо своїх лідерів уже цього літа, повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі своєї програми на YouTube.

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Віктор Вацко оцінив імовірність відходу з "Динамо" провідних футболістів команди. Журналіст зазначив, що Владислав Ванат зараз є найперспективнішим кандидатом на продаж. За словами Вацка, 23-річний форвард другий сезон поспіль стає найкращим бомбардиром чемпіонату України, що привертає увагу європейських клубів.

Владислав Ванат забиває гол. Фото: пресслужба "Динамо"

"Його ціна — близько 20 мільйонів євро плюс відсоток від наступного продажу. Це сума, яку зможуть подужати клуби з топ-5 чемпіонатів Європи", — підкреслив Вацко.

Шапаренко та Бражко: кому цікаві півзахисники "Динамо"

Що стосується Миколи Шапаренка, то експерт вважає його чудовим варіантом для турецьких грандів. Вацко наголосив, 27-річного хавбека навряд чи будуть активно запрошувати клуби з топ-5 чемпіонатів Європи, натомість "Бешикташ" або "Галатасарай" можуть розглянути його кандидатуру. "Десять мільйонів євро — ціна, яка влаштує й "Динамо", і покупця", — додав коментатор.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Володимир Бражко, на думку Вацка, опинився в найскладнішій ситуації. Після зриву трансферу до "Вулверхемптона" півзахисник втратив місце в основі "Динамо" та випав з заявки національної збірної. "Для нього зараз єдиний шанс — сильний виступ на молодіжному чемпіонаті Європи", — підсумував експерт.

Володимир Бражко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

У сезоні 2024/2025 Владислав Ванат провів 28 матчів, забив 14 голів та зробив 4 асисти. Микола Шапаренко зіграв 25 поєдинків, забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Володимир Бражко провів 18 матчів та відзначився 2 асистами.

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