Вацко оцінив шанси Ваната, Шапаренка та Бражка на відхід із Динамо

Вацко назвав гравців, яких Динамо може продати влітку
Футбольний експерт Віктор Вацко поділився своєю думкою про можливі літні трансфери ключових гравців київського "Динамо". Одразу кілька гравців команди можуть бути продані, що нещодавно підтвердив й президент клубу Ігор Суркіс.
"Динамо" обов'язково отримає пропозиції щодо своїх лідерів уже цього літа, повідомив коментатор Віктор Вацко в ефірі своєї програми на YouTube.
Віктор Вацко оцінив імовірність відходу з "Динамо" провідних футболістів команди. Журналіст зазначив, що Владислав Ванат зараз є найперспективнішим кандидатом на продаж. За словами Вацка, 23-річний форвард другий сезон поспіль стає найкращим бомбардиром чемпіонату України, що привертає увагу європейських клубів.
"Його ціна — близько 20 мільйонів євро плюс відсоток від наступного продажу. Це сума, яку зможуть подужати клуби з топ-5 чемпіонатів Європи", — підкреслив Вацко.
Шапаренко та Бражко: кому цікаві півзахисники "Динамо"
Що стосується Миколи Шапаренка, то експерт вважає його чудовим варіантом для турецьких грандів. Вацко наголосив, 27-річного хавбека навряд чи будуть активно запрошувати клуби з топ-5 чемпіонатів Європи, натомість "Бешикташ" або "Галатасарай" можуть розглянути його кандидатуру. "Десять мільйонів євро — ціна, яка влаштує й "Динамо", і покупця", — додав коментатор.
Володимир Бражко, на думку Вацка, опинився в найскладнішій ситуації. Після зриву трансферу до "Вулверхемптона" півзахисник втратив місце в основі "Динамо" та випав з заявки національної збірної. "Для нього зараз єдиний шанс — сильний виступ на молодіжному чемпіонаті Європи", — підсумував експерт.
У сезоні 2024/2025 Владислав Ванат провів 28 матчів, забив 14 голів та зробив 4 асисти. Микола Шапаренко зіграв 25 поєдинків, забив 3 м'ячі та віддав 5 результативних передач. Володимир Бражко провів 18 матчів та відзначився 2 асистами.
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