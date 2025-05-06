Вацко оценил шансы Ваната, Шапаренко и Бражко на уход из Динамо

Вацко назвал игроков, которых Динамо может продать летом
Футбольный эксперт Виктор Вацко поделился своим мнением о возможных летних трансферах ключевых игроков киевского "Динамо". Сразу несколько игроков команды могут быть проданы, что недавно подтвердил и президент клуба Игорь Суркис.
"Динамо" обязательно получит предложения по своим лидерам уже этим летом, сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире своей программы на YouTube.
Виктор Вацко оцени вероятность ухода из "Динамо" ведущих футболистов команды. Журналист отметил, что Владислав Ванат сейчас является самым перспективным кандидатом на продажу. По словам Вацко, 23-летний форвард второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата Украины, что привлекает внимание европейских клубов.
"Его цена — около 20 миллионов евро плюс процент от следующей продажи. Это сумма, которую смогут осилить клубы из топ-5 чемпионатов Европы", — подчеркнул Вацко.
Шапаренко и Бражко: кому интересны полузащитники "Динамо"
Что касается Николая Шапаренко, то эксперт считает его отличным вариантом для турецких грандов. Вацко подчеркнул, 27-летнего хавбека вряд ли будут активно приглашать клубы из топ-5 чемпионатов Европы, зато "Бешикташ" или "Галатасарай" могут рассмотреть его кандидатуру. "Десять миллионов евро — цена, которая устроит и "Динамо", и покупателя", — добавил комментатор.
Владимир Бражко, по мнению Вацко, оказался в наиболее сложной ситуации. После срыва трансфера в "Вулверхэмптон" полузащитник потерял место в основе "Динамо" и выпал из национальной сборной. "Для него сейчас единственный шанс — сильное выступление на молодежном чемпионате Европы", — заключил эксперт.
В сезоне 2024/2025 Владислав Ванат провел 28 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Николай Шапаренко сыграл 25 поединков, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Владимир Бражко провел 18 матчей и отметился 2 ассистами.
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