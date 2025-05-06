Вацко оценил шансы Ваната, Шапаренко и Бражко на уход из Динамо

Владислав Ванат принимает участие в тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футбольный эксперт Виктор Вацко поделился своим мнением о возможных летних трансферах ключевых игроков киевского "Динамо". Сразу несколько игроков команды могут быть проданы, что недавно подтвердил и президент клуба Игорь Суркис.

"Динамо" обязательно получит предложения по своим лидерам уже этим летом, сообщил комментатор Виктор Вацко в эфире своей программы на YouTube.

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Виктор Вацко оцени вероятность ухода из "Динамо" ведущих футболистов команды. Журналист отметил, что Владислав Ванат сейчас является самым перспективным кандидатом на продажу. По словам Вацко, 23-летний форвард второй сезон подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата Украины, что привлекает внимание европейских клубов.

Владислав Ванат забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Его цена — около 20 миллионов евро плюс процент от следующей продажи. Это сумма, которую смогут осилить клубы из топ-5 чемпионатов Европы", — подчеркнул Вацко.

Шапаренко и Бражко: кому интересны полузащитники "Динамо"

Что касается Николая Шапаренко, то эксперт считает его отличным вариантом для турецких грандов. Вацко подчеркнул, 27-летнего хавбека вряд ли будут активно приглашать клубы из топ-5 чемпионатов Европы, зато "Бешикташ" или "Галатасарай" могут рассмотреть его кандидатуру. "Десять миллионов евро — цена, которая устроит и "Динамо", и покупателя", — добавил комментатор.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Владимир Бражко, по мнению Вацко, оказался в наиболее сложной ситуации. После срыва трансфера в "Вулверхэмптон" полузащитник потерял место в основе "Динамо" и выпал из национальной сборной. "Для него сейчас единственный шанс — сильное выступление на молодежном чемпионате Европы", — заключил эксперт.

Владимир Бражко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сезоне 2024/2025 Владислав Ванат провел 28 матчей, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Николай Шапаренко сыграл 25 поединков, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Владимир Бражко провел 18 матчей и отметился 2 ассистами.

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