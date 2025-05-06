Известны соперники Динамо и Александрии в Лиге чемпионов 2025

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Клубный сезон 2024/2025 подходит к завершению, а это значит, что формируются списки участников квалификации еврокубков следующего сезона. Украину в Лиге чемпионов вновь представит только одна команда — чемпион страны, который начнет путь со второго квалификационного раунда.

Чемпион Украины попадет во второй раунд квалификации, где встретится с соперником, определенным по результатам жеребьевки, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

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В случае, если чемпионом станет "Динамо", команда будет находиться в числе сеяных и получит более удобных соперников на старте. Если же трофей достанется "Александрии", клуб окажется в числе несеяных и рискует попасть на более сильных оппонентов.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Кого могут встретить украинские клубы

В числе возможных соперников для Динамо (сеяные) на этой стадии такие команды, как "Мальме", "Жальгирис", РФШ, "Пафос", "Зриньски", "КуПС", "Линкольн Ред Импс", "Нью-Сейнтс", "Дрита", "Брейдаблик", "Линфилд" и "Будучность".

Если чемпионом станет "Александрия", соперниками могут стать более грозные клубы: "Олимпиакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" или "Мидтьюланд", "Ференцварош", "Маккаби" Тель Авив, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорец", "Олимпия" и "Шериф".

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань (справа). Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов 2025/2026 состоится 17 июня. Первые матчи второго раунда запланированы на 22–23 июля, а ответные — на 29–30 июля.

Возможные соперники для "Динамо"

"Мальме" (Швеция)

"Жальгирис" (Литва)

РФШ (Латвия)

"Пафос" (Кипр)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"КуПС" (Финляндия)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс)

"Дрита" (Косово)

"Брейдаблик" (Исландия)

"Линфилд" (Северная Ирландия)

"Будучность" (Черногория)

Возможные соперники для "Александрии"

"Олимпиакос" (Греция)

"Црвена Звезда" (Сербия)

"Слован" (Словакия)

"Копенгаген" / "Мидтьюланд" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Маккаби" Тель Авив (Израиль)

"Динамо" Загреб (Хорватия)

"Стяуа" (Румыния)

"Карабах" (Азербайджан)

"Лудогорец" (Болгария)

"Олимпия" (Словения)

"Шериф" (Молдова)

За три тура до финиша сезона в чемпионата Украины "Динамо" лидирует в турнирной таблице. "Александрия" отстает на 4 балла.

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