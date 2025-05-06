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С кем чемпион Украины сыграет в ЛЧ — список возможных соперников

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Дата публикации 6 мая 2025 14:01
Известны соперники Динамо и Александрии в Лиге чемпионов 2025
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Клубный сезон 2024/2025 подходит к завершению, а это значит, что формируются списки участников квалификации еврокубков следующего сезона. Украину в Лиге чемпионов вновь представит только одна команда — чемпион страны, который начнет путь со второго квалификационного раунда.

Чемпион Украины попадет во второй раунд квалификации, где встретится с соперником, определенным по результатам жеребьевки, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

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В случае, если чемпионом станет "Динамо", команда будет находиться в числе сеяных и получит более удобных соперников на старте. Если же трофей достанется "Александрии", клуб окажется в числе несеяных и рискует попасть на более сильных оппонентов.

Динамо Киев
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Кого могут встретить украинские клубы

В числе возможных соперников для Динамо (сеяные) на этой стадии такие команды, как "Мальме", "Жальгирис", РФШ, "Пафос", "Зриньски", "КуПС", "Линкольн Ред Импс", "Нью-Сейнтс", "Дрита", "Брейдаблик", "Линфилд" и "Будучность".

Если чемпионом станет "Александрия", соперниками могут стать более грозные клубы: "Олимпиакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" или "Мидтьюланд", "Ференцварош", "Маккаби" Тель Авив, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорец", "Олимпия" и "Шериф".

Руслан Ротань
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань (справа). Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов 2025/2026 состоится 17 июня. Первые матчи второго раунда запланированы на 22–23 июля, а ответные — на 29–30 июля.

Возможные соперники для "Динамо"

  • "Мальме" (Швеция)
  • "Жальгирис" (Литва)
  • РФШ (Латвия)
  • "Пафос" (Кипр)
  • "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
  • "КуПС" (Финляндия)
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
  • "Дрита" (Косово)
  • "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Линфилд" (Северная Ирландия)
  • "Будучность" (Черногория)

Возможные соперники для "Александрии"

  • "Олимпиакос" (Греция)
  • "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Слован" (Словакия)
  • "Копенгаген" / "Мидтьюланд" (Дания)
  • "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Маккаби" Тель Авив (Израиль)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Стяуа" (Румыния)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Лудогорец" (Болгария)
  • "Олимпия" (Словения)
  • "Шериф" (Молдова)

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спорт футбол Лига чемпионов Динамо Александрия
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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