Известны соперники Динамо и Александрии в Лиге чемпионов 2025

С кем чемпион Украины сыграет в ЛЧ — список возможных соперников
Клубный сезон 2024/2025 подходит к завершению, а это значит, что формируются списки участников квалификации еврокубков следующего сезона. Украину в Лиге чемпионов вновь представит только одна команда — чемпион страны, который начнет путь со второго квалификационного раунда.
Чемпион Украины попадет во второй раунд квалификации, где встретится с соперником, определенным по результатам жеребьевки, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.
В случае, если чемпионом станет "Динамо", команда будет находиться в числе сеяных и получит более удобных соперников на старте. Если же трофей достанется "Александрии", клуб окажется в числе несеяных и рискует попасть на более сильных оппонентов.
Кого могут встретить украинские клубы
В числе возможных соперников для Динамо (сеяные) на этой стадии такие команды, как "Мальме", "Жальгирис", РФШ, "Пафос", "Зриньски", "КуПС", "Линкольн Ред Импс", "Нью-Сейнтс", "Дрита", "Брейдаблик", "Линфилд" и "Будучность".
Если чемпионом станет "Александрия", соперниками могут стать более грозные клубы: "Олимпиакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" или "Мидтьюланд", "Ференцварош", "Маккаби" Тель Авив, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорец", "Олимпия" и "Шериф".
Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов Лиги чемпионов 2025/2026 состоится 17 июня. Первые матчи второго раунда запланированы на 22–23 июля, а ответные — на 29–30 июля.
Возможные соперники для "Динамо"
- "Мальме" (Швеция)
- "Жальгирис" (Литва)
- РФШ (Латвия)
- "Пафос" (Кипр)
- "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
- "КуПС" (Финляндия)
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
- "Дрита" (Косово)
- "Брейдаблик" (Исландия)
- "Линфилд" (Северная Ирландия)
- "Будучность" (Черногория)
Возможные соперники для "Александрии"
- "Олимпиакос" (Греция)
- "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Слован" (Словакия)
- "Копенгаген" / "Мидтьюланд" (Дания)
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Маккаби" Тель Авив (Израиль)
- "Динамо" Загреб (Хорватия)
- "Стяуа" (Румыния)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Олимпия" (Словения)
- "Шериф" (Молдова)
За три тура до финиша сезона в чемпионата Украины "Динамо" лидирует в турнирной таблице. "Александрия" отстает на 4 балла.
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