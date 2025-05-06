Відомі суперники Динамо та Олександрії в Лізі чемпіонів 2025 року

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Клубний сезон 2024/2025 добігає кінця, а це означає, що формуються списки учасників кваліфікації єврокубків наступного сезону. Україну в Лізі чемпіонів знову представить тільки одна команда — чемпіон країни, який почне шлях із другого кваліфікаційного раунду.

Чемпіон України потрапить до другого раунду кваліфікації, де зустрінеться із суперником, визначеним за результатами жеребкування, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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У разі, якщо чемпіоном стане "Динамо", команда перебуватиме серед сіяних та отримає зручніших суперників на старті. Якщо ж трофей дістанеться "Олександрії", клуб опиниться серед несіяних та ризикує потрапити на сильніших опонентів.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Кого можуть зустріти українські клуби

Серед можливих суперників для Динамо (сіяні) на цій стадії такі команди, як "Мальме", "Жальгіріс", РФШ, "Пафос", "Зріньскі", "КуПС", "Лінкольн Ред Імпс", "Нью-Сейнтс", "Дріта", "Брейдаблік", "Лінфілд" і "Будучность".

Якщо чемпіоном стане "Олександрія", суперниками можуть стати більш грізні клуби: "Олімпіакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" або "Мідтьюлланн", "Ференцварош", "Маккабі" Тель Авів, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорець", "Олімпія" та "Шериф".

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань (праворуч). Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Жеребкування 1-го та 2-го кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів 2025/2026 відбудеться 17 червня. Перші матчі другого раунду заплановано на 22-23 липня, а матчі-відповіді — на 29-30 липня.

Можливі суперники для "Динамо"

"Мальме" (Швеція)

"Жальгіріс" (Литва)

РФШ (Латвія)

"Пафос" (Кіпр)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина)

"КуПС" (Фінляндія)

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

"Нью-Сейнтс" (Уельс)

"Дріта" (Косово)

"Брейдаблік" (Ісландія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Будучность" (Чорногорія)

Можливі суперники для "Олександрії"

"Олімпіакос" (Греція)

"Црвена Звезда" (Сербія)

"Слован" (Словаччина)

"Копенгаген" / "Мідтьюлланн" (Данія)

"Ференцварош" (Угорщина)

"Маккабі" Тель Авів (Ізраїль)

"Динамо" Загреб (Хорватія)

"Стяуа" (Румунія)

"Карабах" (Азербайджан)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Олімпія" (Словенія)

"Шериф" (Молдова)

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