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З ким чемпіон України зіграє в ЛЧ — список можливих суперників

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Дата публікації: 6 травня 2025 14:01
Відомі суперники Динамо та Олександрії в Лізі чемпіонів 2025 року
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Клубний сезон 2024/2025 добігає кінця, а це означає, що формуються списки учасників кваліфікації єврокубків наступного сезону. Україну в Лізі чемпіонів знову представить тільки одна команда — чемпіон країни, який почне шлях із другого кваліфікаційного раунду.

Чемпіон України потрапить до другого раунду кваліфікації, де зустрінеться із суперником, визначеним за результатами жеребкування, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

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У разі, якщо чемпіоном стане "Динамо", команда перебуватиме серед сіяних та отримає зручніших суперників на старті. Якщо ж трофей дістанеться "Олександрії", клуб опиниться серед несіяних та ризикує потрапити на сильніших опонентів.

Динамо Киев
Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Кого можуть зустріти українські клуби

Серед можливих суперників для Динамо (сіяні) на цій стадії такі команди, як "Мальме", "Жальгіріс", РФШ, "Пафос", "Зріньскі", "КуПС", "Лінкольн Ред Імпс", "Нью-Сейнтс", "Дріта", "Брейдаблік", "Лінфілд" і "Будучность".

Якщо чемпіоном стане "Олександрія", суперниками можуть стати більш грізні клуби: "Олімпіакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" або "Мідтьюлланн", "Ференцварош", "Маккабі" Тель Авів, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорець", "Олімпія" та "Шериф".

Руслан Ротань
Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань (праворуч). Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Жеребкування 1-го та 2-го кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів 2025/2026 відбудеться 17 червня. Перші матчі другого раунду заплановано на 22-23 липня, а матчі-відповіді — на 29-30 липня.

Можливі суперники для "Динамо"

  • "Мальме" (Швеція)
  • "Жальгіріс" (Литва)
  • РФШ (Латвія)
  • "Пафос" (Кіпр)
  • "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина)
  • "КуПС" (Фінляндія)
  • "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
  • "Нью-Сейнтс" (Уельс)
  • "Дріта" (Косово)
  • "Брейдаблік" (Ісландія)
  • "Лінфілд" (Північна Ірландія)
  • "Будучность" (Чорногорія)

Можливі суперники для "Олександрії"

  • "Олімпіакос" (Греція)
  • "Црвена Звезда" (Сербія)
  • "Слован" (Словаччина)
  • "Копенгаген" / "Мідтьюлланн" (Данія)
  • "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Маккабі" Тель Авів (Ізраїль)
  • "Динамо" Загреб (Хорватія)
  • "Стяуа" (Румунія)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Олімпія" (Словенія)
  • "Шериф" (Молдова)

За три тури до фінішу сезону в чемпіонату України "Динамо" лідирує в турнірній таблиці. "Олександрія" відстає на 4 бали.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександрія
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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