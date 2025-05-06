Відомі суперники Динамо та Олександрії в Лізі чемпіонів 2025 року

З ким чемпіон України зіграє в ЛЧ — список можливих суперників
Клубний сезон 2024/2025 добігає кінця, а це означає, що формуються списки учасників кваліфікації єврокубків наступного сезону. Україну в Лізі чемпіонів знову представить тільки одна команда — чемпіон країни, який почне шлях із другого кваліфікаційного раунду.
Чемпіон України потрапить до другого раунду кваліфікації, де зустрінеться із суперником, визначеним за результатами жеребкування, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.
У разі, якщо чемпіоном стане "Динамо", команда перебуватиме серед сіяних та отримає зручніших суперників на старті. Якщо ж трофей дістанеться "Олександрії", клуб опиниться серед несіяних та ризикує потрапити на сильніших опонентів.
Кого можуть зустріти українські клуби
Серед можливих суперників для Динамо (сіяні) на цій стадії такі команди, як "Мальме", "Жальгіріс", РФШ, "Пафос", "Зріньскі", "КуПС", "Лінкольн Ред Імпс", "Нью-Сейнтс", "Дріта", "Брейдаблік", "Лінфілд" і "Будучность".
Якщо чемпіоном стане "Олександрія", суперниками можуть стати більш грізні клуби: "Олімпіакос", "Црвена Звезда", "Слован", "Копенгаген" або "Мідтьюлланн", "Ференцварош", "Маккабі" Тель Авів, "Динамо" Загреб, "Стяуа", "Карабах", "Лудогорець", "Олімпія" та "Шериф".
Жеребкування 1-го та 2-го кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів 2025/2026 відбудеться 17 червня. Перші матчі другого раунду заплановано на 22-23 липня, а матчі-відповіді — на 29-30 липня.
Можливі суперники для "Динамо"
- "Мальме" (Швеція)
- "Жальгіріс" (Литва)
- РФШ (Латвія)
- "Пафос" (Кіпр)
- "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина)
- "КуПС" (Фінляндія)
- "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
- "Нью-Сейнтс" (Уельс)
- "Дріта" (Косово)
- "Брейдаблік" (Ісландія)
- "Лінфілд" (Північна Ірландія)
- "Будучность" (Чорногорія)
Можливі суперники для "Олександрії"
- "Олімпіакос" (Греція)
- "Црвена Звезда" (Сербія)
- "Слован" (Словаччина)
- "Копенгаген" / "Мідтьюлланн" (Данія)
- "Ференцварош" (Угорщина)
- "Маккабі" Тель Авів (Ізраїль)
- "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Стяуа" (Румунія)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Олімпія" (Словенія)
- "Шериф" (Молдова)
За три тури до фінішу сезону в чемпіонату України "Динамо" лідирує в турнірній таблиці. "Олександрія" відстає на 4 бали.
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