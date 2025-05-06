У Динамо можуть змінити тренера — хто прийде замість Шовковського

Хто може замінити Шовковського в Динамо — відомі кандидати
Київське "Динамо" впевнено йде до чемпіонського титулу в Україні, але майбутнє головного тренера Олександра Шовковського залишається під питанням. Контракт наставника розрахований до кінця сезону, і в кулуарах клубу обговорюють можливі кандидатури на його заміну.
Керівництво "Динамо" оцінює декілька сценаріїв — від призначення тренера з внутрішнього резерву до запрошення фахівця зі сторони, повідомляє портал Новини.LIVE.
У столичному клубі публічно не говорять про можливу зміну головного тренера. Олександр Шовковський за крок від завоювання чемпіонського титулу, і було б дивно після цього змінювати наставника. Але в разі, якщо "Динамо" все ж упустить золоті медалі, зміна тренера цілком може відбутися. Хто міг би замінити Шовковського? Є декілька кандидатів.
Федоров, Костюк чи запрошення ззовні?
Серед можливих кандидатів розглядаються чинні тренери клубу. Одним із них може бути Сергій Федоров, який працює у штабі Шовковського. У нього є досвід роботи з першою командою, але відсутня практика самостійної тренерської діяльності на найвищому рівні. Інший варіант — Ігор Костюк, який багато років тренує молодіжний склад "Динамо" й добре знайомий із системою клубу, проте також не тренував дорослих гравців.
Альтернативним шляхом для "Динамо" може стати запрошення тренера з іншої команди. Серед таких кандидатів Віктор Скрипник (нинішній наставник "Ворскли") та Юрій Вернидуб (головний тренер "Кривбасу"). Обидва фахівці мають досвід роботи в єврокубках і вміють будувати команду з нуля, проте пов'язані контрактами з нинішніми клубами.
Ребров — довгострокова мета
Окремо вболівальники та експерти обговорюють варіант повернення Сергія Реброва. Під його керівництвом "Динамо" вигравало чемпіонати й успішно виступало в Європі. Однак зараз Ребров очолює збірну України, а його контракт діє до липня 2026 року. Такий сценарій можливий лише в довгостроковій перспективі.
Поки ж "Динамо" не робить офіційних заяв про майбутнє тренерського штабу. У клубі мають намір дочекатися закінчення сезону, щоб оцінити результати команди й ухвалити зважене рішення.
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