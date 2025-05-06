У Динамо можуть змінити тренера — хто прийде замість Шовковського

Тренер Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" впевнено йде до чемпіонського титулу в Україні, але майбутнє головного тренера Олександра Шовковського залишається під питанням. Контракт наставника розрахований до кінця сезону, і в кулуарах клубу обговорюють можливі кандидатури на його заміну.

Керівництво "Динамо" оцінює декілька сценаріїв — від призначення тренера з внутрішнього резерву до запрошення фахівця зі сторони, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У столичному клубі публічно не говорять про можливу зміну головного тренера. Олександр Шовковський за крок від завоювання чемпіонського титулу, і було б дивно після цього змінювати наставника. Але в разі, якщо "Динамо" все ж упустить золоті медалі, зміна тренера цілком може відбутися. Хто міг би замінити Шовковського? Є декілька кандидатів.

Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Федоров, Костюк чи запрошення ззовні?

Серед можливих кандидатів розглядаються чинні тренери клубу. Одним із них може бути Сергій Федоров, який працює у штабі Шовковського. У нього є досвід роботи з першою командою, але відсутня практика самостійної тренерської діяльності на найвищому рівні. Інший варіант — Ігор Костюк, який багато років тренує молодіжний склад "Динамо" й добре знайомий із системою клубу, проте також не тренував дорослих гравців.

Віктор Скрипник виступав за "Динамо" як гравець. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Альтернативним шляхом для "Динамо" може стати запрошення тренера з іншої команди. Серед таких кандидатів Віктор Скрипник (нинішній наставник "Ворскли") та Юрій Вернидуб (головний тренер "Кривбасу"). Обидва фахівці мають досвід роботи в єврокубках і вміють будувати команду з нуля, проте пов'язані контрактами з нинішніми клубами.

Юрій Вернидуб став символом "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Ребров — довгострокова мета

Окремо вболівальники та експерти обговорюють варіант повернення Сергія Реброва. Під його керівництвом "Динамо" вигравало чемпіонати й успішно виступало в Європі. Однак зараз Ребров очолює збірну України, а його контракт діє до липня 2026 року. Такий сценарій можливий лише в довгостроковій перспективі.

Сергій Ребров у збірній України. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Поки ж "Динамо" не робить офіційних заяв про майбутнє тренерського штабу. У клубі мають намір дочекатися закінчення сезону, щоб оцінити результати команди й ухвалити зважене рішення.

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