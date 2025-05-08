Реал знайшов заміну Анчелотті — Перес усіх здивував

Реал здивував рішенням щодо Анчелотті та нового тренера
Мадридський "Реал" готується офіційно оголосити про відхід Карло Анчелотті з посади головного тренера. Це рішення буде озвучено одразу після матчу проти "Барселони", незалежно від результату зустрічі.
Італійський фахівець залишить команду після завершення чемпіонату, повідомляє Marca.
Карло Анчелотті вже погодив контракт зі збірною Бразилії. Легендарний тренер керуватиме п'ятикратними чемпіонами світу в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2026 проти Парагваю та Еквадору. Очікується, що його офіційне представлення в збірній відбудеться на початку літа.
У якому настрої розлучаються сторони
Попри рішення про звільнення, керівництво "Реала" та сам Анчелотті зберігають теплі стосунки. Клуб має намір попрощатися з тренером у дружній обстановці, відзначивши його внесок в успіхи команди за останні роки.
Інсайдери повідомляють, що відхід Анчелотті пов'язаний не тільки з пропозицією від Бразилії, а й із проблемами всередині клубу. Наставник нібито втратив частину авторитету в роздягальні та висловлював невдоволення трансферною політикою "Реала" в останні сезони.
Після 34 турів Ла-Ліги мадридський клуб посідає друге місце, поступаючись "Барселоні" чотирма очками.
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