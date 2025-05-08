Реал знайшов заміну Анчелотті — Перес усіх здивував

Президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" готується офіційно оголосити про відхід Карло Анчелотті з посади головного тренера. Це рішення буде озвучено одразу після матчу проти "Барселони", незалежно від результату зустрічі.

Італійський фахівець залишить команду після завершення чемпіонату, повідомляє Marca.

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Карло Анчелотті вже погодив контракт зі збірною Бразилії. Легендарний тренер керуватиме п'ятикратними чемпіонами світу в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2026 проти Парагваю та Еквадору. Очікується, що його офіційне представлення в збірній відбудеться на початку літа.

Карло Анчелотті після матчу "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

У якому настрої розлучаються сторони

Попри рішення про звільнення, керівництво "Реала" та сам Анчелотті зберігають теплі стосунки. Клуб має намір попрощатися з тренером у дружній обстановці, відзначивши його внесок в успіхи команди за останні роки.

Хабі Алонсо скоро очолить "Реал". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Інсайдери повідомляють, що відхід Анчелотті пов'язаний не тільки з пропозицією від Бразилії, а й із проблемами всередині клубу. Наставник нібито втратив частину авторитету в роздягальні та висловлював невдоволення трансферною політикою "Реала" в останні сезони.

Після 34 турів Ла-Ліги мадридський клуб посідає друге місце, поступаючись "Барселоні" чотирма очками.

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