Артета вважає, що Арсенал заслужив вийти у фінал Ліги чемпіонів

Тренер Артета втішає Тімбера. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Лондонський "Арсенал" поступився "ПСЖ" у матчі-відповіді півфінального матчу Ліги чемпіонів із рахунком 1:2. За сумою двох зустрічей команда Мікеля Артети вибула з турніру із загальним рахунком 1:3.

Після матчу головний тренер "Арсеналу" прокоментував підсумки протистояння, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Мікель Артета зазначив, що його команда, попри поразку, мала гідний вигляд та заслуговувала на більше. Особливу похвалу наставник "канонірів" висловив голкіперу "ПСЖ" Джанлуїджі Доннаруммі, назвавши його головним героєм двоматчевого протистояння. На думку Артети, саме гра воротаря стала вирішальним фактором виходу парижан у фінал.

Що розлютило Артету під час матчу

Наставник "Арсеналу" був розчарований результатом півфіналу Ліги чемпіонів у відповідь. Мікель Артета подякував команді за самовіддачу, але заявив, що вона не заслужила поразки на полі "ПСЖ" у Франції.

"Вони молодці, вийшли у фінал. Але ми були кращими. В обох матчах їхнім найкращим гравцем був голкіпер. Ми показали характер, діяли сміливо і розумно. Нам не вистачило удачі", — заявив Артета.

Мікель Артета під час матчу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Тренер додав, що команда аналізуватиме помилки та продовжуватиме будувати гру, оскільки вже досягла певного рівня.

Також Артета висловив надію на успіх "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів, де французький клуб зустрінеться з "Інтером". Зустріч відбудеться 31 травня 2025 року на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

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