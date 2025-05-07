Бешикташ зробив запит по Довбику, але Рома здивувала відповіддю

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Український форвард "Роми" Артем Довбик влітку може змінити команду. Футболістом цікавляться клуби в Туреччині.

Стамбульський "Бешикташ" робив офіційний запит щодо Довбика, повідомив паблік BEŞİKTAŞ MEDYA GRUP.

Реклама

Читайте також:

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик може переїхати до Туреччини

Український 27-річний нападник зацікавив "Бешикташ", який зробив офіційний запит. При цьому, спортивний директор "Роми" Флоран Гісолфі та головний тренер Клаудіо Раньєрі категорично відмовились розглядати трансфер Довбика.

Функціонер та тренер заявили, що українець є невід’ємною частиною проєкту "Роми".

Зазначимо, що Довбиком також цікавляться "Ювентус" та "Мілан".

Довбик має чинний контракт з "Ромою", що діє до літа 2028 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

Цього сезону Довбик забив 17 голів і зробив чотири асисти в 44 матчах за римлян у всіх турнірах.

Нагадаємо, відомо, хто може очолити київське "Динамо" після звільнення Олександра Шовковського.

Замість Володимира Бражка у "Динамо" випускатимуть іншого молодого гравця.

Гравець збірної України не буде виходити на поле цього сезону.

Зірка "Барселони" Ламін Ямал поговорив з вболівальниками "Барселони" через поразку в Лізі чемпіонів.