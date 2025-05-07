Футболіст збірної України пережив операцію та завершив сезон

Руслан Маліновський із партнерами по збірній України. Фото: УАФ

Кадрові проблеми продовжують переслідувати збірну України. Півзахисник команди Руслан Маліновський більше не з'явиться на полі в нинішньому сезоні.

Італійське видання Il Secolo XIX повідомляє, що півзахисник "синьо-жовтих" та "Дженоа" нещодавно переніс планову операцію.

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Руслану Маліновському видалили пластину з ноги, встановлену після торішньої травми. Тепер 32-річний футболіст зосередиться на повному відновленні та підготовці до нового сезону в складі італійського клубу.

Руслан Маліновський у національній команді. Фото: УАФ

Що буде з Маліновським

Наразі "Дженоа" посідає 13 місце в турнірній таблиці Серії А. Попри непростий сезон, Маліновський залишався важливою фігурою команди, допомагаючи клубу вирішувати завдання на внутрішній арені.

Руслан Маліновський у "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/

Майбутнє українця пов'язане з "Дженоа", де він розраховує повністю набрати форму та повернутися на колишній рівень. У клубі сподіваються, що після відновлення Маліновський зможе знову демонструвати свою найкращу гру.

За збірну України Руслан Маліновський провів 57 матчів, забив 7 голів та зробив 7 результативних передач.

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