Футболист сборной Украины пережил операцию и завершил сезон

Руслан Малиновский с партнерами по сборной Украины. Фото: УАФ

Кадровые проблемы продолжают преследовать сборную Украины. Полузащитник команды Руслан Малиновский больше не появится на поле в нынешнем сезоне.

Итальянское издание Il Secolo XIX сообщает, что полузащитник "сине-желтых" и "Дженоа" недавно перенес плановую операцию.

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Руслан Малиновский в национальной команде. Фото: УАФ

Что будет с Малиновским

На данный момент "Дженоа" занимает 13 место в турнирной таблице Серии А. Несмотря на непростой сезон, Малиновский оставался важной фигурой команды, помогая клубу решать задачи на внутренней арене.

Руслан Малиновский в "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/

Будущее украинца связано с "Дженоа", где он рассчитывает полностью набрать форму и вернуться на прежний уровень. В клубе надеются, что после восстановления Малиновский сможет вновь демонстрировать свою лучшую игру.

За сборную Украины Руслан Малиновский провел 57 матчей, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

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