Футболист сборной Украины пережил операцию и завершил сезон

Футболист сборной Украины перенесет срочную операцию
Кадровые проблемы продолжают преследовать сборную Украины. Полузащитник команды Руслан Малиновский больше не появится на поле в нынешнем сезоне.
Итальянское издание Il Secolo XIX сообщает, что полузащитник "сине-желтых" и "Дженоа" недавно перенес плановую операцию.
Руслану Малиновскому удалили пластину из ноги, установленную после прошлогодней травмы. Теперь 32-летний футболист сосредоточится на полном восстановлении и подготовке к новому сезону в составе итальянского клуба.
Что будет с Малиновским
На данный момент "Дженоа" занимает 13 место в турнирной таблице Серии А. Несмотря на непростой сезон, Малиновский оставался важной фигурой команды, помогая клубу решать задачи на внутренней арене.
Будущее украинца связано с "Дженоа", где он рассчитывает полностью набрать форму и вернуться на прежний уровень. В клубе надеются, что после восстановления Малиновский сможет вновь демонстрировать свою лучшую игру.
За сборную Украины Руслан Малиновский провел 57 матчей, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
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