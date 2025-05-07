Ямаль обратился к болельщикам Барселоны, Педри раскритиковал судью

Педри и Ламин Ямаль во время матча с "Интером". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Каталонская "Барселона" потерпела сокрушительное поражение со счетом 3:4 от миланского "Интера". В этом матче 17-летний Ламин Ямал еще раз продемонстрировал, почему его считают одним из самых интересных молодых талантов Европы.

Ламин Ямаль и его партнер по команде Педри обратились к болельщикам "сине-гранатовых" на своих страницах в Instagram.

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Ламин Ямаль снова оказался одним из лучших футболистов "Барселоны" на поле несмотря на то, что "Интер" плотно играл против юного футболиста. Лидер каталонской команды создавал опасность, продвигаясь вперед каждый раз, как получал мяч. В другой вечер он мог бы забить гол или два, но в этот раз ему не позволил отличиться вратарь Янн Зоммер, которого признали лучшим игроком матча.

Ламин Ямаль обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Что сказали Ямаль и Педри

После матча Ямаль отправился к болельщикам через социальную сеть, чтобы поделиться мощным посланием. Он заявил, что футболисты "Барселоны" оставили на поле все силы. Игрок, который плакал после финального свистка, поддержал фанов и заявил, что команда продолжит идти к вершине мирового футбола.

"Я сдержу свое обещание и помогу "Барселоны" выиграть Лигу чемпионов. Мы не остановимся, пока не добьемся этого. Но в воскресенье будет еще один финал, и мы все должны быть вместе", — напомним Ямаль.

Ламин Ямаль после финального свистка. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Педри раскритиковал судью

Партнер Ламина по команде написал, что гордится тем, как сыграла "Барселона". Он разочарован, что не удалось отыграться в экстра-таймах, но при этом признает силу соперника, который противостоял каталонцам. Вместе с этим Педри прокомментировал спорное судейство польского арбитра.

"Это не первый раз, когда с ним происходит что-то подобное. УЕФА должен расследовать такие случаи. Был явный пенальти на Ламине, а Мхитарян должен был увидеть вторую желтую карточку. Сейчас мы влипли, но с завтрашнего дня мы должны сосредоточиться на "Реале", потому что на кону чемпионский титул Ла Лиги", — написал Педри.

Поединок чемпионата Испании с участием "Барселоны" и "Реала" состоится 11 мая.

Напомним, главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик тоже раскритиковал арбитра после игры с "Интером".

А наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги объяснил, как его команде удалось обыграть каталонцев.

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