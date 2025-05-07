Флик назвал судейство одной из причин поражения Барсы от Интера

Ханс-Дитер Флик во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонская "Барселона" в полуфинале Лиги чемпионов забила "Интеру" шесть голов в двух матчах, но этого не хватило для продолжения борьбы в турнире. Команда выбыла из борьбы за трофей, и в конце недели ее ждет сложный матч с "Реалом" в Ла Лиге.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик объяснил, что помешало "Барселоне" выйти в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Барселоне" не хватило семи минут для выхода в финал Лиги чемпионов. При счете 3:2 в пользу каталонцев Ламин Ямаль попал в штангу ворот "Интера", после чего итальянцы сравняли счет, а во время экстра-тайма забили победный гол.

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Что Флик сказал о матче

Наставник "Барселоны" признал, что разочарован вместе с командой. Но при этом он гордится действиями футболистов "Барселоны". По словам тренера, игроки отдали все силы ради победы, но не все в этом поединке зависело от них.

Тюрам утешает Ямаля. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Ханс-Дитер Флик раскритиковал работу судейской бригады. Немецкий тренер заявил, что рефери принимал решение в пользу "Интера" во всех спорных ситуациях матча. Сам Флик получил желтую карточку за споры с арбитром в конце поединка.

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"Мы сделали свои выводы и поняли свою главную ошибку. Но в то же время хочу отметить, что "Барселона" остается молодой командой, у которой есть возможность прогрессировать. Мы проиграли опытному сопернику, который недавно играл в финале ЛЧ. И при этом "Барселона" сыграла с "Интером" на равных", — заявил Флик.

Уже 11 мая каталонскую команду ждет поединок с мадридским "Реалом" в чемпионате Испании.

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