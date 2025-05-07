Интер в драме с овертаймами выбил Барселону и вышел в финал ЛЧ

Победные эмоции "Интера". Фото: Reuters

В Милане на "Джузеппе Меацца" прошел ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной". Первая игра завершилась со счетом 3:3.

В ответном матче дело перешло к овертаймам, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игра началась с быстрого гола "Интера" на 22-й минуте. Френки де Йонг потерял мяч перед штрафной площадкой, а Дензел Дюмфрис получил передачу на правом фланге и выкатил на Лаутаро Мартинеса, который "расстрелял" ворота — 1:0.

Лаутаро Мартинес после боя. Фото: Reuters

В конце первого тайма "Интер" удвоил преимущество. На 44-й минуте Рональд Араухо нарушил правила против Лаутаро в штрафной, и арбитр указал на отметку. Хакан Чалханоглу хладнокровно реализовал пенальти, пробив в левый нижний угол — 2:0.

Хакан Чалханоглу после гола. Фото: Reuters

Второй тайм стал настоящим шоу от "Барселоны". На 54-й минуте подачу с левого фланга мощным ударом под перекладину завершил Эрик Гарсия.

На 60-й Ольмо замкнул головой фланговую подачу — 2:2.

Дани Ольмо. Фото: Reuters

На 88-й минуте "Барселона" вышла вперед. Педри отдал пас на Рафинью, чей удар Зоммер отбил, но бразилец добил мяч в дальний угол — 3:2. Казалось, каталонцы дожмут соперника, но на 90+3-й минуте контратака "Интера" разрушила их планы. Думфрис прострелил с правого фланга, а Франческо Ачерби сравнял счет — 3:3.

Франческо Ачерби. Фото: Reuters

В первом овертайме, на 99-й минуте "Интер" нанес решающий удар. Маркус Тюрам прострелил с правого фланга, Мехди Тареми сбросил на Давиде Фраттези, который пробил в дальний угол — 4:3.

Давиде Фраттези. Фото: Reuters

"Барселона" бросилась отыгрываться, но защита "Интера" и сейвы Зоммера не позволили каталонцам этого сделать.

Отметим, что "Интер" играл в финале Лиги чемпионов в 2023 году, но тогда уступили "Манчестер Сити" (0:1). В общем, это их седьмой финал в ЛЧ. Команда выигрывала в сезонах 1963/1964, 1964/1965 и 2009/2010.

Игроки "Интера" празднуют победу. Фото: Reuters

"Интер" — "Барселона" — 4:3 Первый матч — 3:3

Голы: Мартинес, 22, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 — Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

"Интер": Зоммер — Биссек (Дармиан, 71), Ачерби, Бастони — Думфрис (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 79), Мхитарян (Фраттези, 79), Димарко (Аугусто, 55) — Л. Мартинес (Тареми, 71), Тюрам.

"Барселона": Щесны — Гарсия, Кубарси (Гави, 106), И. Мартинес (Араухо, 76), Мартин — Педри (Виктор, 106), Ольмо (Фермин, 82), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовски, 90), Рафинья.

Предупреждения: Мхитарян, Ачерби, Аугусто, Бастони — И. Мартинес, Виктор

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