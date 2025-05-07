Інтер у драмі з овертаймами вибив Барселону та вийшов у фінал ЛЧ

Переможні емоції "Інтера". Фото: Reuters

В Мілані на "Джузеппе Меацца" пройшов матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" та "Барселоною". Перша гра завершилась з рахунком 3:3.

В матчі-відповіді справа перейшла до овертаймів, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Інтер" перебив "Барселону"

Гра розпочалася зі швидкого голу "Інтера" на 22-й хвилині. Френкі де Йонг втратив м’яч перед штрафним майданчиком, Дензел Дюмфріс отримав передачу на правому фланзі та викотив на Лаутаро Мартінеса, який "розстріляв" ворота — 1:0.

Лаутаро Мартінес після бою. Фото: Reuters

Наприкінці першого тайму "Інтер" подвоїв перевагу. На 44-й хвилині Рональд Араухо порушив правила проти Лаутаро в штрафному, і арбітр вказав на позначку. Хакан Чалханоглу холоднокровно реалізував пенальті, пробивши в лівий нижній кут — 2:0.

Хакан Чалханоглу після голу. Фото: Reuters

Другий тайм став справжнім шоу від "Барселони". На 54-й хвилині подачу з лівого флангу потужним ударом під поперечину завершив Ерік Гарсія.

На 60-й Ольмо замкнув головою флангову подачу — 2:2.

Дані Ольмо. Фото: Reuters

На 88-й хвилині "Барселона" вийшла вперед. Педрі віддав пас на Рафінью, чий удар Зоммер відбив, але бразилець добив м’яч у дальній кут — 3:2. Здавалося, каталонці дотиснуть суперника, але на 90+3-й хвилині контратака "Інтера" зруйнувала їхні плани. Думфріс прострілив із правого флангу, а Франческо Ачербі зрівняв рахунок — 3:3.

Франческо Ачербі. Фото: Reuters

У першому овертаймі, на 99-й хвилині "Інтер" завдав вирішального удару. Маркус Тюрам прострілив із правого флангу, Мехді Таремі скинув на Давіде Фраттезі, який пробив у дальній кут — 4:3.

Давіде Фраттезі. Фото: Reuters

"Барселона" кинулася відіграватися, але захист "Інтера" і сейви Зоммера не дозволили каталонцям цього зробити.

Зазначимо, що "Інтер" грав у фіналі Ліги чемпіонів в 2023 році, але тоді поступилися "Манчестер Сіті" (0:1). Загалом, це їх сьомий фінал в ЛЧ. Команда вигравала в сезонах 1963/1964, 1964/1965 та 2009/2010.

Гравці "Інтера" святкують перемогу. Фото: Reuters

"Інтер" — "Барселона" — 4:3 Перший матч – 3:3

Голи: Мартінес, 22, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3, Фраттезі, 99 — Гарсія, 54, Ольмо, 60, Рафінья, 88

"Інтер": Зоммер — Біссек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні — Думфріс (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Аугусто, 55) — Л. Мартінес (Таремі, 71), Тюрам.

"Барселона": Щесни — Гарсія, Кубарсі (Гаві, 106), І. Мартінес (Араухо, 76), Мартін — Педрі (Віктор, 106), Ольмо (Фермін, 82), де Йонг — Ямал, Торрес (Левандовські, 90), Рафінья.

Попередження: Мхітарян, Ачербі, Аугусто, Бастоні — І. Мартінес, Віктор

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