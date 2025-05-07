Флік назвав суддівство однією з причин поразки Барси від Інтера

Ганс-Дітер Флік під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Каталонська "Барселона" у півфіналі Ліги чемпіонів забила "Інтеру" шість голів у двох матчах, але цього не вистачило для продовження боротьби в турнірі. Команда вибула з боротьби за трофей, і наприкінці тижня на неї чекає складний матч із "Реалом" у Ла-Лізі.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік пояснив, що завадило "Барселоні" вийти у фінал ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Барселоні" не вистачило семи хвилин для виходу у фінал Ліги чемпіонів. За рахунку 3:2 на користь каталонців Ламін Ямаль влучив у штангу воріт "Інтера", після чого італійці зрівняли рахунок, а під час екстра-тайму забили переможний гол.

Що Флік сказав про матч

Наставник "Барселони" визнав, що розчарований разом із командою. Але при цьому він пишається діями футболістів "Барселони". За словами тренера, гравці віддали всі сили заради перемоги, але не все в цьому поєдинку залежало від них.

Тюрам втішає Ямаля. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Ганс-Дітер Флік розкритикував роботу суддівської бригади. Німецький тренер заявив, що рефері ухвалював рішення на користь "Інтера" у всіх спірних ситуаціях матчу. Сам Флік отримав жовту картку за суперечки з арбітром наприкінці поєдинку.

"Ми зробили свої висновки та зрозуміли свою головну помилку. Але водночас хочу зазначити, що "Барселона" залишається молодою командою, у якої є можливість прогресувати. Ми програли досвідченому супернику, який нещодавно грав у фіналі ЛЧ. І при цьому "Барселона" зіграла з "Інтером" на рівних", — заявив Флік.

Уже 11 травня на каталонську команду чекає поєдинок із мадридським "Реалом" у чемпіонаті Іспанії.

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