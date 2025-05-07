Мартинес рассказал про плевок в Ачерби и раскритиковал судью

Иньиго Мартинес во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

В конце основного времени ответного полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Интер" обыграл "Барселону", произошел скандал. Футболисты и тренеры каталонской команды бурно реагировали на решение арбитра, который засчитал третий гол "нерадзурри".

Судья показал несколько желтых карточек, однако страсти в матче кипели от первой до последней минуты, сообщает Barcablaugranes.

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Защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес ответил на обвинения в том, что он плюнул во Франческо Ачерби во время проигрышного матча Лиги чемпионов против "Интера". Ближе к концу первой половины матча на "Сан-Сиро" произошли гневные сцены, а позже телекамеры показали кадры, на которых Мартинес якобы плюнул в Ачерби.

Иньиго Мартинес работает в обороне. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Конфликт игроков в матче Лиги чемпионов

После игры Мартинеса спросили об инциденте, и он отрицал, что плюнул в игрока "Интера". Защитник "Барселоны" заявил, что Ачерби громко кричал буквально в шаге от Иньиго, когда "нерадзурри" забили гол. Франческо действительно разозлил Мартинеса, однако защитник отрицает, что плюнул в соперника. Игрок заявил, что его удалили бы за такой поступок с поля.

Иньиго Мартинес присоединился к Хансу-Дитеру Флику, который раскритиковал судью матча после того, как увидел, что ряд решений был принят не в пользу команды.

"Сегодня все видели, что решения принимались в одну и ту же сторону, но я не хочу, чтобы об этом говорили. В конце концов, судье пришлось принять решение, и он сделал это вот так. Это позор. Мы уходим с высоко поднятой головой, все возможное было сделано", — заявил Мартинес.

Иньиго также рассказал о своей физической форме после того, как во втором тайме его заменил Рональд Араухо, но настаивал, что он "чувствовал себя хорошо" и должен быть в форме к матчу с "Реалом" 11 мая.

Напомним, Ханс-Дитер Флик подробно объяснил, почему недоволен судейством в матче с "нерадзурри".

А Симоне Индзаги признал, что "Барселону" было сложно обыграть и объяснил, как "Интеру" это удалось.

В киевском "Динамо" могут не продлить контракт с Александром Шовковским — кто заменит главного тренера.

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