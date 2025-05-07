Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Индзаги признался, как Интеру удалось выбить Барселону из ЛЧ

Индзаги признался, как Интеру удалось выбить Барселону из ЛЧ

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 09:41
Индзаги признал, что не мог повлиять на игру Интера после гола Рафиньи
Симоне Индзаги празднует победу "Интера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

"Интер" забил в ворота "Барселоны" семь голов в двух полуфиналах Лиги чемпионов. Итальянские футболисты продемонстрировали волю к победе в тот момент, когда на лице главного тренера команды уже было выражение отчаяния. 

Симоне Индзаги поблагодарил своих подопечных и объяснил, как им удалось выйти в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Реклама
Читайте также:

Главный тренер "Интера" выглядел предельно расстроенным после того, как Рафинья вывел "Барселону" вперед за несколько минут до финального свистка арбитра. Однако "Интер" не только отыгрался, но и вырвал победу у каталонцев. "Нерадзурри" сыграют во втором финале под руководством 49-летнего наставника. 

Как Индзаги оценил матч 

Наставник итальянской команды назвал своих игроков "монстрами" и заявил, что только с таким характером можно обыграть сильных соперников, как "Бавария" и "Барселона". По словам тренера, его команде необходимо было стать "Супер Интером", чтобы преодолеть сопротивление "Барселоны". 

Симоне Индзаги
Симоне Индзаги празднует победу с игроками "Интера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Индзаги заявил, что посвящает победу болельщикам и семьям, которые поддерживали тренеров и игроков на протяжение всего сезона. Он добавил, что все фаны будут долгие годы помнить эту победу над "Барселоной". 

"Я не говорил Ачерби подключаться к атаке, когда он забил гол. Этот парень сам принял решение. Он принес много пользы в обороне, а потом забил решающий гол. Это целиком его заслуга", — заявил Индзаги по поводу решающего эпизода матча. 

Напомним, главному тренеру "Барселону" Хансу-Дитеру Флику не понравилось судейство в поединке с "Интером". 

В киевском "Динамо" может появиться новый главный тренер, кандидаты уже известны. 

Александр Шовковский знает, кем заменить Бражко, если Владимир уйдет из команды ближайшим летом. 

спорт футбол Лига чемпионов Барселона Интер Симоне Индзаги
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER