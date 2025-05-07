Индзаги признал, что не мог повлиять на игру Интера после гола Рафиньи

Индзаги признался, как Интеру удалось выбить Барселону из ЛЧ
"Интер" забил в ворота "Барселоны" семь голов в двух полуфиналах Лиги чемпионов. Итальянские футболисты продемонстрировали волю к победе в тот момент, когда на лице главного тренера команды уже было выражение отчаяния.
Симоне Индзаги поблагодарил своих подопечных и объяснил, как им удалось выйти в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный тренер "Интера" выглядел предельно расстроенным после того, как Рафинья вывел "Барселону" вперед за несколько минут до финального свистка арбитра. Однако "Интер" не только отыгрался, но и вырвал победу у каталонцев. "Нерадзурри" сыграют во втором финале под руководством 49-летнего наставника.
Как Индзаги оценил матч
Наставник итальянской команды назвал своих игроков "монстрами" и заявил, что только с таким характером можно обыграть сильных соперников, как "Бавария" и "Барселона". По словам тренера, его команде необходимо было стать "Супер Интером", чтобы преодолеть сопротивление "Барселоны".
Индзаги заявил, что посвящает победу болельщикам и семьям, которые поддерживали тренеров и игроков на протяжение всего сезона. Он добавил, что все фаны будут долгие годы помнить эту победу над "Барселоной".
"Я не говорил Ачерби подключаться к атаке, когда он забил гол. Этот парень сам принял решение. Он принес много пользы в обороне, а потом забил решающий гол. Это целиком его заслуга", — заявил Индзаги по поводу решающего эпизода матча.
Напомним, главному тренеру "Барселону" Хансу-Дитеру Флику не понравилось судейство в поединке с "Интером".
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