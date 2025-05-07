Индзаги признал, что не мог повлиять на игру Интера после гола Рафиньи

Симоне Индзаги празднует победу "Интера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

"Интер" забил в ворота "Барселоны" семь голов в двух полуфиналах Лиги чемпионов. Итальянские футболисты продемонстрировали волю к победе в тот момент, когда на лице главного тренера команды уже было выражение отчаяния.

Симоне Индзаги поблагодарил своих подопечных и объяснил, как им удалось выйти в финал ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Главный тренер "Интера" выглядел предельно расстроенным после того, как Рафинья вывел "Барселону" вперед за несколько минут до финального свистка арбитра. Однако "Интер" не только отыгрался, но и вырвал победу у каталонцев. "Нерадзурри" сыграют во втором финале под руководством 49-летнего наставника.

Как Индзаги оценил матч

Наставник итальянской команды назвал своих игроков "монстрами" и заявил, что только с таким характером можно обыграть сильных соперников, как "Бавария" и "Барселона". По словам тренера, его команде необходимо было стать "Супер Интером", чтобы преодолеть сопротивление "Барселоны".

Симоне Индзаги празднует победу с игроками "Интера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Индзаги заявил, что посвящает победу болельщикам и семьям, которые поддерживали тренеров и игроков на протяжение всего сезона. Он добавил, что все фаны будут долгие годы помнить эту победу над "Барселоной".

"Я не говорил Ачерби подключаться к атаке, когда он забил гол. Этот парень сам принял решение. Он принес много пользы в обороне, а потом забил решающий гол. Это целиком его заслуга", — заявил Индзаги по поводу решающего эпизода матча.

Напомним, главному тренеру "Барселону" Хансу-Дитеру Флику не понравилось судейство в поединке с "Интером".

В киевском "Динамо" может появиться новый главный тренер, кандидаты уже известны.

Александр Шовковский знает, кем заменить Бражко, если Владимир уйдет из команды ближайшим летом.