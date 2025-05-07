Індзагі визнав, що не міг вплинути на гру Інтера після голу Рафіньї

Сімоне Індзагі святкує перемогу "Інтера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

"Інтер" забив у ворота "Барселони" сім голів у двох півфіналах Ліги чемпіонів. Італійські футболісти продемонстрували волю до перемоги в той момент, коли на обличчі головного тренера команди вже був вираз відчаю.

Сімоне Індзагі подякував своїм підопічним і пояснив, як їм вдалося вийти у фінал ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер "Інтера" виглядав гранично засмученим після того, як Рафінья вивів "Барселону" вперед за кілька хвилин до фінального свистка арбітра. Однак "Інтер" не тільки відігрався, а й вирвав перемогу у каталонців. "Нерадзуррі" зіграють у другому фіналі під керівництвом 49-річного наставника.

Як Індзагі оцінив матч

Наставник італійської команди назвав своїх гравців "монстрами" та заявив, що тільки з таким характером можна обіграти таких сильних суперників, як "Баварія" та "Барселона". За словами тренера, його команді необхідно було стати "Супер Інтером", щоб подолати опір "Барселони".

Сімоне Індзагі святкує перемогу з гравцями "Інтера". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Індзагі заявив, що присвячує перемогу вболівальникам і сім'ям, які підтримували тренерів та гравців протягом усього сезону. Він додав, що всі фани будуть довгі роки пам'ятати цю перемогу над "Барселоною".

"Я не говорив Ачербі підключатися до атаки, коли він забив гол. Цей хлопець сам прийняв рішення. Він приніс багато користі в обороні, а потім забив вирішальний гол. Це цілком його заслуга", — заявив Індзагі з приводу вирішального епізоду матчу.

Нагадаємо, головному тренеру "Барселону" Гансу-Дітеру Фліку не сподобалося суддівство в поєдинку з "Інтером".

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