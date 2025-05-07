Мартінес розповів про плювок в Ачербі та розкритикував суддю

Іньїго Мартінес під час матчу. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Наприкінці основного часу півфіналу-відповіді Ліги чемпіонів, у якому "Інтер" обіграв "Барселону", стався скандал. Футболісти та тренери каталонської команди бурхливо реагували на рішення арбітра, який зарахував третій гол "нерадзуррі".

Суддя показав кілька жовтих карток, проте пристрасті в матчі вирували від першої до останніх хвилин, повідомляє Barcablaugranes.

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Захисник "Барселони" Іньїго Мартінес відповів на звинувачення в тому, що він плюнув у Франческо Ачербі під час програшного матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера". Ближче до кінця першої половини матчу на "Сан-Сіро" відбулися гнівні сцени, а пізніше телекамери показали кадри, на яких Мартінес нібито плюнув в Ачербі.

Іньїго Мартінес працює в обороні. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Конфлікт гравців у матчі Ліги чемпіонів

Після гри Мартінеса запитали про інцидент, і він заперечував, що плюнув у гравця "Інтера". Захисник "Барселони" заявив, що Ачербі голосно кричав буквально за крок від Іньїго, коли "нерадзуррі" забили гол. Франческо справді розлютив Мартінеса, проте захисник заперечує, що плюнув у суперника. Гравець заявив, що його вилучили б за такий вчинок із поля.

Іньїго Мартінес приєднався до Ганса-Дітера Фліка, який розкритикував суддю матчу після того, як побачив, що низку рішень було ухвалено не на користь команди.

"Сьогодні всі бачили, що рішення ухвалювалися в один й той самий бік, але я не хочу, щоб про це говорили. Зрештою, судді довелося прийняти рішення, і він зробив це ось так. Це ганьба. Ми йдемо з високо піднятою головою, все можливе було зроблено", — заявив Мартінес.

Іньїго також розповів про свою фізичну форму після того, як у другому таймі його замінив Рональд Араухо, але наполягав, що він "почувався добре" і має бути у формі до матчу з "Реалом" 11 травня.

Нагадаємо, Ганс-Дітер Флік докладно пояснив, чому незадоволений суддівством у матчі з "нерадзуррі".

А Сімоне Індзагі визнав, що "Барселону" було складно обіграти та пояснив, як "Інтеру" це вдалося.

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