Ямаль звернувся до вболівальників Барселони, Педрі розкритикував суддю

Педрі та Ламін Ямаль під час матчу з "Інтером". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Каталонська "Барселона" зазнала нищівної поразки з рахунком 3:4 від міланського "Інтера". У цьому матчі 17-річний Ламін Ямал ще раз продемонстрував, чому його вважають одним із найцікавіших молодих талантів Європи.

Ламін Ямаль та його партнер по команді Педрі звернулися до вболівальників "синьо-гранатових" на своїх сторінках в Instagram.

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Ламін Ямаль знову виявився одним із найкращих футболістів "Барселони" на полі попри те, що "Інтер" щільно грав проти юного футболіста. Лідер каталонської команди створював небезпеку, просуваючись уперед щоразу, як отримував м'яч. Іншого вечора він міг би забити гол чи два, але цього разу йому не дозволив відзначитися воротар Янн Зоммер, якого визнали найкращим гравцем матчу.

Ламін Ямаль обігрує суперника. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Що сказали Ямаль та Педрі

Після матчу Ямаль вирушив до вболівальників через соціальну мережу, щоб поділитися потужним посланням. Він заявив, що футболісти "Барселони" залишили на полі всі сили. Гравець, який плакав після фінального свистка, підтримав фанів та заявив, що команда продовжить іти до вершини світового футболу.

"Я дотримаю своєї обіцянки та допоможу "Барселоні" виграти Лігу чемпіонів. Ми не зупинимося, поки не доб'ємося цього. Але в неділю буде ще один фінал, і ми всі повинні бути разом", — нагадаємо Ямаль.

Ламін Ямаль після фінального свистка. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Педрі розкритикував суддю

Партнер Ламіна по команді написав, що пишається тим, як зіграла "Барселона". Він розчарований, що не вдалося відігратися в екстра-таймах, але при цьому визнає силу суперника, який протистояв каталонцям. Разом із цим Педрі прокоментував спірне суддівство польського арбітра.

"Це не вперше, коли з ним відбувається щось подібне. УЄФА має розслідувати такі випадки. Був явний пенальті за фол на Ламіні, а Мхітарян повинен був побачити другу жовту картку. Зараз ми влипли, але вже завтра повинні зосередитися на "Реалі", тому що на кону чемпіонський титул Ла-Ліги", — написав Педрі.

Поєдинок чемпіонату Іспанії за участю "Барселони" та "Реала" відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік теж розкритикував арбітра після гри з "Інтером".

А наставник "нерадзуррі" Сімоне Індзагі пояснив, як його команді вдалося обіграти каталонців.

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