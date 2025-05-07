Бешикташ сделал запрос по Довбику, но Рома удивила ответом

Артем Довбик. Фото: "Рома"

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик летом может сменить команду. Футболистом интересуются клубы в Турции.

Стамбульский "Бешикташ" делал официальный запрос по Довбику, сообщил паблик BEŞİKTAŞ MEDYA GRUP.

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Довбик может переехать в Турцию

Украинский 27-летний нападающий заинтересовал "Бешикташ", который сделал официальный запрос. При этом, спортивный директор "Ромы" Флоран Гисолфи и главный тренер Клаудио Раньери категорически отказались рассматривать трансфер Довбика.

Функционер и тренер заявили, что украинец является неотъемлемой частью проекта "Ромы".

Отметим, что Довбиком также интересуются "Ювентус" и "Милан".

Довбик имеет действующий контракт с "Ромой" до лета 2028 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

В этом сезоне Довбик забил 17 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах за римлян во всех турнирах.

Напомним, известно, кто может возглавить киевское "Динамо" после увольнения Александра Шовковского.

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