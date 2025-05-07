Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Рома может продать Довбика в Турцию — что известно

Рома может продать Довбика в Турцию — что известно

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 23:59
Бешикташ сделал запрос по Довбику, но Рома удивила ответом
Артем Довбик. Фото: "Рома"

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик летом может сменить команду. Футболистом интересуются клубы в Турции.

Стамбульский "Бешикташ" делал официальный запрос по Довбику, сообщил паблик BEŞİKTAŞ MEDYA GRUP.

Реклама
Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: "Рома"

Довбик может переехать в Турцию

Украинский 27-летний нападающий заинтересовал "Бешикташ", который сделал официальный запрос. При этом, спортивный директор "Ромы" Флоран Гисолфи и главный тренер Клаудио Раньери категорически отказались рассматривать трансфер Довбика.

Функционер и тренер заявили, что украинец является неотъемлемой частью проекта "Ромы".

Отметим, что Довбиком также интересуются "Ювентус" и "Милан".

Довбик имеет действующий контракт с "Ромой" до лета 2028 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

В этом сезоне Довбик забил 17 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах за римлян во всех турнирах.

Напомним, известно, кто может возглавить киевское "Динамо" после увольнения Александра Шовковского.

Вместо Владимира Бражко в "Динамо" будут выпускать другого молодого игрока.

Игрок сборной Украины не будет выходить на поле в этом сезоне.

Звезда "Барселоны" Ламин Ямал поговорил с болельщиками "Барселоны" из-за поражения в Лиге чемпионов.

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Бешикташ украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER