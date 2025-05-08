Енріке та Артета посперечалися після виходу ПСЖ у фінал ЛЧ

Тренери Луїс Енріке та Мікель Артета. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Французький "ПСЖ" здобув другу перемогу поспіль над лондонським "Арсеналом" у півфіналі Ліги чемпіонів. Парижани обіграли суперника з рахунком 2:1 та вийшли у фінал єврокубкового турніру.

На післяматчевій пресконференції тренери вступили в заочну суперечку один з одним, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"ПСЖ" забив у ворота "Арсеналу" два голи, перш ніж Букайо Сака наприкінці поєдинку записав на рахунок "канонірів" так званий "гол престижу". Парижани вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, де протистоятимуть міланському "Інтеру".

Сварка Луїса Енріке та Артети

Головний тренер "ПСЖ" прокоментував слова свого опонента, який заявив, що "Арсенал" мав кращий вигляд, ніж "ПСЖ" у півфіналі Ліги чемпіонів. Наставник парижан підкреслив, що поважає Артету та вважає його другом, але категорично з ним не згоден.

Тренери "ПСЖ" та "Арсеналу" під час матчу. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

На думку Енріке, саме "ПСЖ" заслужено вийшов у фінал, оскільки команда забила більше голів у двох зустрічах. Він зазначив, що лондонці провели сильні матчі, але вирішальним фактором виявилася результативність.

"Ми забили більше, і це найголовніше у футболі", — заявив тренер "ПСЖ". Він додав, що перемога над "Арсеналом" далася команді нелегко, і похвалив суперника за високий рівень гри.

Фінал Ліги чемпіонів за участю "ПСЖ" та "Інтера" відбудеться 31 травня.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може залишити команду, але йому вже знайшли заміну.

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