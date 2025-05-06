Арсенал приготував рекордну суму за Дьокереша

Віктор Дьокереш в оточенні суперників. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лондонський "Арсенал" активно просувається в переговорах щодо трансферу нападника "Спортінга" Віктора Дьокереша. Шведський форвард став ключовою метою клубу на літнє трансферне вікно.

Керівництво "канонірів" планує відновити переговори з лісабонським клубом відразу після фіналу Кубка Португалії, який відбудеться 25 травня, повідомляє FootballTransfers.

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"Арсенал" та "Спортінг" досягли згоди щодо умов особистого контракту з Віктором Дьокерешем, проте клубам ще належить домовитися про суму та структуру платежів. Лондонський клуб зробив підписання форварда своєю пріоритетною трансферною метою і виграє конкуренцію за гравця в інших грандів.

Чому Дьокереш — пріоритет для Арсеналу

Призначення Андреа Берти на посаду спортивного директора посилило інтерес лондонців до Дьокереша. Цього сезону 26-річний швед вразив результативністю: він забив 52 голи та віддав 12 результативних передач у 49 матчах сезону, ставши лідером перегонів за "Золоту бутсу" Європи. Контракт форварда зі "Спортінгом" розрахований ще на три роки, а його ринкова вартість оцінюється в рекордні для кар'єри 75 млн євро.

"Леви" планують отримати велику суму авансом, що може ускладнити угоду. За даними журналістів, португальці можуть наполягати на повній оплаті трансферу єдиним платежем, що не відповідає фінансовій політиці "Арсеналу". Проте клуб зберігає оптимізм й має намір обговорити деталі після завершення сезону.

Віктор Дьокереш святкує гол. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Альтернативні варіанти та плани клубу

Серед інших варіантів щодо посилення лінії атаки значаться Александер Ісак із "Ньюкасла", Бенджамін Шешко з "РБ Лейпциг" та Оллі Воткінс з "Астон Вілли". Проте саме шведський форвард розглядається як ідеальне підсилення лінії атаки на наступний сезон.

Поки сам Дьокереш безпосередньо не бере участі в переговорах, "Арсенал" спілкується тільки з його представниками. У клубі сподіваються, що фінальні переговори зі "Спортінгом" дадуть змогу знайти компроміс та оформити один із головних трансферів літнього вікна.

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